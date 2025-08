Nuova MG4 debutta in Cina: tecnologia OPPO e batterie allo stato semi-solido

La nuova MG4 ha debuttato ufficialmente sul mercato della Cina dove è stato dato il via agli ordini. Si tratta di un modello importante per i piani di crescita del marchio del Gruppo SAIC in un mercato, quello cinese, sempre più competitivo. Pare che la nuova compatta elettrica possa arrivare anche in Europa ma al momento non ci sono particolari novità su quanto sappiamo fino a questo momento. La nuova MG4 presenta caratteristiche tecniche interessanti, con tanta tecnologia all’interno dell’abitacolo grazie alla collaborazione con OPPO. L’aspetto maggiormente innovativo di questo modello riguarda la futura disponibilità di una batteria allo stato semi-solido che permetterà di offrire una lunga autonomia. Ma entriamo più nei dettagli.

ESTERNI, INTERNI E TECNOLOGIA

. Lo stile del nuovo modello richiama un po’ quello della MG3 con alcuni dettagli che sembrano essere ripresi dalla Cyberster. Linee complessivamente più pulite ma il look forse appare meno grintoso di quello del modello attuale. Davanti troviamo nuovi fari a forma di L e dietro gruppi ottici con una, uniti tra loro da una sottile striscia luminosa.

L’abitacolo, invece, offrirà un ambiente minimalista, con comandi fisici ridotti al minimo. Come abbiamo avuto modo di vedere proprio di recente, dietro al volante a 2 razze è stato collocato un nuovo pannello per la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è presente un maxi display touch da 15,6 pollici per gestire le funzionalità dell’infotainment la cui piattaforma software è stata sviluppata grazie ad una collaborazione con Oppo. Il tutto è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155 che dovrebbe garantire un’interfaccia fluida e reattiva.

MOTORE E AUTONOMIA

BATTERIA ALLO STATO SEMI-SOLIDO

Nuova MG4 è proposta al momento con un unico. Due le batterie a disposizione, entrambe con celle LFP. La prima daoffre un’autonomia di, mentre la seconda è daper una percorrenza di. ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo di omologazione WLTP. Parlando delle prestazioni, la vettura arggiunge una velocità massima di 160 km/h.

PREZZI

La più grande novità della nuova MG4 è la futura disponibilità della batteria allo stato semi-solido . Ci vorrà ancora un po’ di tempo per vederla su strada visto che i prezzi saranno comunicati a settembre e la produzione è prevista verso la fine dell’anno. La casa automobilistica cinese ha comunque ricordato che questo accumulatore ha già superato di test di sicurezza tra cui quello di penetrazione. Di questa interessante variante della nuova compatta elettrica ne sapremo, comunque, presto di più.

Quanto costa in Cina la nuova MG4? Sono 4 le varianti disponibili e i prezzi partono dache al cambio sono circa