Ford Mustang GT tra slalom e test dell’alce: com’è andata davvero? | Video

La Ford Mustang non ha certo bisogno di grandi presentazioni. La muscle car americana della casa dell’Ovale Blu ha una lunga tradizione di successi e offre prestazioni molto elevate. Ma come si comporta nel classico test dell’alce che nel tempo ha messo in crisi tanti modelli? I colleghi spagnoli di Km77 hanno messo le mani sulla Ford Mustang Cabrio dotata di un poderoso motore V8 di 5 litri di cilindrata in grado di erogare 446 CV abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti. La trazione è ovviamente posteriore. L’esemplare in prova era poi dotato di cerchi da 19 pollici con pneumatici Pirelli Zero. Com’è andata? Spoiler: il test dell’alce e poi quello dello slalom hanno mostrato un comportamento sicuro ma ci sono delle sorprese. La sensazione è che l’auto sia poco agile (effettivamente pesa quasi 1.900 kg con il conducente a bordo). Entriamo più nei dettagli.

IL TEST DELL’ALCE: COME FUNZINA?

Ricordiamo brevemente le caratteristiche del test dell’alce noto semplicemente anche come Moose Test. Questo test, in estrema sintesi, prevede che il conducente mantenga la vettura ad una velocità costante fino ad un certo punto ben preciso quando effettua una sterzata improvvisa per simulare una manovra di emergenza per evitare un ostacolo presente sulla strada. Subito dopo effettua una sterzata nel verso opposto per tentare di rientrare nella corsia di marcia. La prova consiste nel ripetere progressivamente questa manovra d’emergenza a velocità sempre crescenti, fino a che l’auto non perde aderenza o inizia a sbandare.

FORD MUSTANG E IL TEST DELL’ALCE

Quindi, come si è comportata la Ford Mustang con questo test? La muscle car americana alla fine è riuscita ad effettuare il test dell’alce entrando a 77 km/h e poi a velocità anche superiori. Il tester ha sottolinea che le reazioni della vettura sono rimaste sempre entro buoni margini di sicurezza. Le manovre in spazi stretti non sono però l’ideale per questo modello che non sembra particolarmente agile e leggero. In ogni caso, le reazioni sono sempre corrette e l’auto non fa nulla che possa sorprendere il conducente. Pare che l’unità a disposizione avesse gli pneumatici un po’ usurati e secondo i colleghi spagnoli con gomme migliori i risultati sarebbero stati migliori. In ogni caso, all’inizio c’è stata un po’ di delusione in termini di aderenza e agilità, con l’auto che slittava, forse proprio a causa degli pneumatici non in ordine. Inoltre, il tester ha evidenziato la necessità di sterzare il volante più del consueto per entrare correttamente nella corsia finale.

TEST DELLO SLALOM

Anche in questo test emerge la sensazione che la Ford Mustang non sia un’auto leggera ed agile. Anzi, il tester spagnolo parla esplicitamente di un’auto grande ed ingombrante che trasporta qualcosa di molto pesante davanti e cioè il motore. In ogni caso ottiene un tempo finale di 23,6 secondi che non è male sebbene sia di quasi 2 secondi superiore a quanto ottenuto dalla MG Cyberster testata nello stesso giorno.