Nuova MGS5 EV arriva in Italia: allestimenti, dotazioni e prezzi, anche con gli incentivi

La nuova MGS5 EV è pronta ad arrivare sulle strade italiane. Il nuovo SUV elettrico si era presentato nel nostro Paese all’inizio di luglio, andando a sostituire la precedente ZS EV e proponendo un design più moderno e maggiore tecnologia. Adesso che il nuovo modello è arrivato ufficialmente nel nostro Paese, ricapitoliamo le sue principali caratteristiche e soprattutto allestimenti, dotazioni e prezzi.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova MGS5 EV. E per i bagagli? A disposizione ci sonoche possono salire a 1.441 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori che dispongono di un frazionamento 40/60. Il design si caratterizza per un frontale con una griglia chiusa vista l’assenza del motore endotermico, fari sdoppiati con quelli superiori dal design sottile e per prese d’aria ai lati del paraurti. Tanto lavoro è stato fatto sull’aerodinamica ed il risultato è un Cx di 0,27.

L’abitacolo presenta invece uno stile minimalista ma ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione è stato infatti collocato lo schermo da 10,25 pollici della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia troviamo il display da 12,8 pollici del sistema infotainment. Presenti gli immancabili supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

MOTORI E AUTONOMIA

Parlando invece del powertrain, ricordiamo che la nuova MGS5 EV è disponibile con due batterie da, che garantiscono un’autonomia compresa tra(ciclo WLTP). Più nel dettaglio, l’accumulatore più piccolo è abbinato ad un motore da, mentre quello più grande da. Velocità massima, rispettivamente, di 170 km/h e di 190 km/h ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e in 6,3 secondi. Parlando della ricarica, invece, sarà possibile ricaricare fino a 120 kW in corrente continua per la versione da 49 kWh e 139 kW per quella da 64 kWh.

Per quanto riguarda la sicurezza, ricordiamo che la nuova MGS5 EV ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP. Inoltre, può contare sul pacchetto di sistemi di assistenza alla guida MG Pilot.

ALLESTIMENTI, DOTAZIONI E PREZZI

Nuova MGS5 EV è disponibile negli allestimenti. Per quanto riguarda la dotazione di serie, la versione Comfort propone, tra le altre cose, Cerchi in lega da 17 pollici Dynamic, Luci diurne, fari e fanali posteriori Full LED, Fari automatici, MG Pilot, Schermo infotainment HD da 12,8 pollici, Display digitale guidatore da 10,25 pollici, Sensori di parcheggio posteriori con telecamera di retromarcia, Navigazione satellitare, Connessione wireless Apple CarPlay e Android Auto, Connettività con app iSMART Lite, Sistema KERS con funzione One Pedal, Supporto V2L e Sistema Keyless.

I prezzi in Italia? Si parte da 32.990 euro.

MGS5 EV 49 kWh Comfort: 32.990 euro

MGS5 EV 64 kWh Comfort: 34.490 euro

MGS5 EV 64 kWh Luxury: 38.990 euro

ANCHE CON GLI INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Nuova MGS5 EV è compatibile con i). Chi dunque soddisferà tutti i requisiti per il nuovo Ecobonus, potrà ottenere uno sconto di 9.000 o di 11.000 euro a seconda della propria ISEE. Visti i prezzi di listini del SUV elettrico, tutte le versioni rientrano negli incentivi. Ricordiamo, infatti, che la nuova elettrica non deve costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Dunque, con il massimo Ecobonus, la nuova MGS5 EV partirà da