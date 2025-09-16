Nuova Hyundai i20 2027, la quarta generazione è già su strada per i test. Ecco le ultime foto spia

Hyundai sta lavorando per ampliare la sua gamma di auto elettriche ma ovviamente non si dimentica dei modelli endotermici. La casa automobilistica coreana sta infatti lavorando al rinnovo di diversi modelli tra cui la Hyundai i20, con la quarta generazione che dovrebbe arrivare nel 2027. Si tratta di un modello molto importante per l’azienda e i test su strada del nuovo modello sono già in corso dato che un muletto è stato intercettato su strada in Spagna. La vettura ovviamente è ancora camuffata con pellicole e teli a coprire la carrozzeria ma è comunque possibile osservare alcune cose.

TUTTA NUOVA

La casa automobilistica non sembra quindi intenzionata ad abbandonare le compatte di segmento B. Da quanto si può vedere, non si dovrebbe trattare di un nuovo restyling ma di un modello tutto nuovo che quindi permetterà ai tecnici Hyundai di avere maggiore libertà per offrire soluzioni nuove, applicando anche il più recente linguaggio stilistico del costruttore coreano. Il nuovo modello sembra presentare forme più squadrate con un look più spigoloso, un approccio che Hyundai ha già applicato sulla nuova Santa Fe. Davanti, i nuovi fari a LED sembrano essere collocati un po’ più in basso rispetto al modello attuale. Al posteriore, nonostante l’ampio camuffamento, si intravedono i nuovi gruppi ottici. Anche gli specchietti retrovisori sono stati ridisegnati e la vettura sembra essere dotata di passaruota svasati in stile crossover.



Possiamo osservare che il muletto traina un rimorchio. Probabilmente erano in corso prove di carico o del sistema frenante. In ogni caso, la nuova Hyundai i20 sarà ancora endotermica e la conferma arriva dal posteriore dove si intravede un terminale di scarico. L’abitacolo non si vede ma possiamo immaginarci un design rivisto per la plancia, un upgrade tecnologico e l’introduzione di nuovi rivestimenti.

MOTORI

Cosa possiamo aspettarci di trovare sotto al cofano della nuova Hyundai i20 2027? Avremo probabilmente ancora motorizzazioni Mild Hyrid, ulteriormente affinate per poter soddisfare il nuovo standard Euro 7. Tornerà anche la Hyundai i20 N? Possibile anche se non subito. In ogni caso, probabilmente disporrà di una motorizzazione ibrida per soddisfare le normative sulle emissioni sempre più stringenti in Europa.