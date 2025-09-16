Roma, pizzicati i furbetti della ZTL. Ecco i trucchi per aggirare le telecamere

Solo negli ultimi mesi sono state denunciate oltre 200 persone per essere entrate nella ZTL di Roma escogitando sistemi illegali sempre più “ingegnosi” pur di evitare di pagare. Un esempio? Come racconta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane un disabile ha truccato lettere e numeri della targa della propria vettura per poter accedere alla ZTL senza sapere che sarebbe bastato il regolare contrassegno per la sua condizione fisica per poter entrare nella ZTL del centro storico, da Trastevere a Testaccio e San Lorenzo, senza problemi. Si tratta della dimostrazione di una tendenza che si sta diffondendo sempre di più che però ha conseguenze davvero pesanti per tutti i furbetti che provano ad imbrogliare per entrare nella ZTL. Infatti, oltre ad una multa salata, nella maggior parte dei casi scatta anche una segnalazione all’autorità giudiziaria che può portare nei casi più gravi ad una condanna per truffa.

I TRUCCHI PER ENTRARE NELLA ZTL

Insomma, sempre più furbetti provano ad aggirare le regole per entrare senza permesso nella zona a traffico limitato del centro storico di Roma. Proprio per questo, i controlli, soprattutto adesso che è terminato il periodo delle ferie estive e le attività stanno riprendendo normalmente, scuola inclusa, i controlli sul territorio sono stati rafforzati. Quali sono i trucchetti più diffusi che vengono utilizzati? C’è quello, ad esempio, della manomissione della targa. Ad esempio, una 50enne è stata sorpresa mentre staccava cartoncini e nastro adesivo con i quali aveva falsificato il codice della targa dopo essere andata in centro a prendere suo figlio.

Tra i furbetti della ZTL ci sono anche i possessori di furgoni e camion impiegati in attività all’interno del centro della città che pur di non pagare l’accesso alla ZTL, passano i varchi tenendo i portelloni laterali o posteriori spalancati per coprire le targhe dei veicoli. Secondo il Corriere, attualmente è in corso un’indagine su alcuni passaggi seriali senza autorizzazione di camion e furgoni per capire se il comportamento dei conducenti non fosse collegato a una loro iniziativa personale ma piuttosto a una disposizione delle ditte.

Oltre 200 denunciati ma la realtà è che nei fatti ci sono migliaia di passaggi abusivi registrati dalle telecamere dei varchi della ZTL. Una volta individuati vengono analizzati e spesso si scoprono comportamenti seriali. Tra i più clamorosi i circa 600 di una nobildonna 49enne alla guida di una Ferrari California e di una Bentley Continental, entrambe radiate ma dotate di targhe false di altre vetture, anch’esse ormai fantasma. Il tutto sempre e solo per non pagare l’accesso. Dopo una lunga indagine è stata bloccata dagli agenti. Altri sistemi? Accedere ai varchi contromano, con tutti i rischi del caso….