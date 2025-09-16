Hyundai Tucson 2027, come sarà la nuova generazione? Un render la immagina così

La nuova generazione della Hyundai Tucson sta arrivando. La casa automobilistica sta già lavorando sul nuovo modello che dovrebbe debuttare su strada nel 2027. Abbiamo già visto le prime foto spia del nuovo SUV che dovrebbe presentare un look tutto nuovo, molto più squadrato e con richiami alla Santa Fe. Partendo proprio dalle immagini circolate in rete dei prototipi, c’è già chi ha iniziato ad immaginarsi le forme finali della nuova Tucson 2027, come nel render che vi proponiamo.

NUOVO LOOK: FORME PIÙ SQUADRATE

La nuova Hyundai Tucson dovrebbe crescere leggermente di dimensioni, a tutto vantaggio dello spazio per i passeggeri, soprattutto quelli posteriori e dei bagagli. Come accennato prima, le forme saranno più squadrate. Il frontale sarà ridisegnato e si dovrebbe caratterizzare per la presenza di una striscia luminosa a tutta larghezza simile a quella che vediamo sulla Kona, con i fari principali che invece sono stati spostati più in basso. Inoltre, i montanti del parabrezza saranno fortemente inclinati, mentre il profilo del tetto sarà quasi orizzontale per massimizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo. I passaruota presenteranno forme squadrate, mentre al posteriore troveremo gruppi ottici dalle forme sottili a tutta larghezza.



MOTORI

Per quanto riguarda l’, invece, troveremo probabilmente lo schema che oggi vediamo sugli ultimi modelli della casa automobilistica coreana. Non mancherà ovviamente la tecnologia conper la strumentazione ed il sistema infotainment.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, ancora non ci sono informazioni precise. Verosimilmente sotto al cofano troveremo unità Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in. In particolare, il modello PHEV dovrebbe proporre una batteria di maggiore capacità rispetto a quella odierna che permetterà un’autonomia in elettrico superiore, magari vicino ai 100 km. Ovviamente, la nuova Hyundai Tucson 2027 disporrà degli ultimi sistemi ADAS che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue vetture. La presentazione è attesa entro la fine del prossimo anno, con l’arrivo su strada, come accennato all’inizio, nel 2027.