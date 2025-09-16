Motore PureTech, ma quanto è usato da Stellantis? I modelli con il Mild Hybrid da 145 CV

Il motore PureTech per Stellantis è stato fonte di molti problemi che non si sono ancora esauriti del tutto. Oggi è giunto alla terza generazione e per quanto il problema della cinghia di distribuzione in bagno d’olio sia stato risolto, il Gruppo sta ancora intervenendo sulle vecchie unità ed il lavoro è tutto tranne che finito. Nonostante i problemi, il PureTech nelle sue varie versioni ha trovato larga diffusione all’interno dei diversi marchi del Gruppo Stellantis e oggi è proposto anche in abbinamento ad un sistema Mild Hybrid in due livelli di potenza: 110 CV e 145 CV. In realtà parliamo della potenza massima di sistema in quanto il motore 3 cilindri di 1,2 litri eroga, rispettivamente, 100 e 136 CV. Le sinergie sono molto importanti in casa Stellantis e quindi il Gruppo sta spingendo molto sull’adozione del PureTech per ridurre i costi delle sue vetture.

Limitandosi a parlare della versione da 145 CV, all’interno della gamma Stellantis, il PureTech è presente in non meno di 20 modelli e questo la dice lunga su quanto effettivamente sia utilizzato. Ma su quali modelli è montato il Mild Hybrid da 145 CV?

PURETECH MILD HYBRID DA 145 CV: I MODELLI

Ricordiamo che il powertrain è composto dal PureTech 3 cilindri di 1,2 litri abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troviamo una piccola unità elettrica da 29 CV alimentata da una batteria da circa 0,9 kWh. Nonostante si parli di Mild Hybrid, questo powertrain permette alle vetture di potersi muovere in modalità elettrica per brevi tratti e a bassa velocità. Dunque, dove troviamo il motore PureTech Mild Hybrid da 145 CV?

Alfa Romeo Junior

Citroën C3 Aircross

Citroën C4 (X)

Citroën C5 Aircross

Citroën C5 X

DS 3

DS N°4

Fiat 600

Jeep Avenger

Opel Astra

Opel Corsa

Opel Frontera

Opel Grandland

Opel Mokka

Peugeot 2008

Peugeot 208

Peugeot 3008

Peugeot 308

Peugeot 408

Peugeot 5008

Nell’elenco non facciamo distinzione tra le diverse versioni di carrozzeria in cui un modello è proposto (esempio: Astra/Astra Sports Tourer…) come modelli separati. Se includessimo anche i modelli con la motorizzazione da 110 CV, troveremo anche la Citroën C3, la Fiat Grande Panda e la Lancia Ypsilon. Qui stiamo parlando delle versioni elettrificate ma ricordiamo che il PureTech è utilizzato anche nella sola versione endotermica da 100 CV. Questo elenco fa quindi ben capire quanto sia utilizzata questa unità all’interno dei modelli del Gruppo Stellantis. Da notare che il medesimo powertrain è utilizzato all’interno di modelli molto differenti tra loro. Ad esempio, la versione da 145 CV la troviamo su Alfa Romeo Junior che è un B-SUV ma pure sulla Peugeot 5008 che è un maxi SUV da 7 posti.