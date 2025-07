Le prime foto spia della nuova Hyundai Tucson mostrano diverse novità nel design

La quinta generazione della Hyundai Tucson, attesa come model year 2027 e conosciuta internamente con il nome in codice NX5, è stata avvistata per la prima volta in Europa. Il prototipo, con le tipiche camuffature presenti durante i test, lascia intravedere cambiamenti significativi nell’estetica rispetto all’attuale generazione.

Le novità della prossima Hyundai Tucson

La nuova Hyundai Tucson sembraorientandosi verso un’immagine più da SUV tradizionale. Dalle prime foto spia è possibile notare proporzioni più squadrate e robuste simili a quelle viste sulla Santa Fe . Secondo le prime indiscrezioni, la nuova Tucson saràe il prototipo avvistato in Europa mostra una carrozzeria più massiccia e una silhouette meno dinamica rispetto al modello attuale, con superfici più verticali e un’impostazione generale che richiama il design tipico dei fuoristrada.

Oltre al design, le novità toccheranno anche il fronte tecnologico. La nuova Tucson sarà tra i primi modelli del marchio a integrare il sistema operativo Pleos, la piattaforma sviluppata da Hyundai. L’infotainment ispirato all’interfaccia minimalista di Tesla offrirà un’esperienza più essenziale e intuitiva, ma senza rinunciare ai pulsanti fisici per le funzioni principali.

Dal punto di vista meccanico la prossima Hyundai Tucson NX5 dirà addio definitivamente alle motorizzazioni diesel. La gamma comprenderà versioni mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Quest’ultima, grazie a una batteria di maggiore capacità, potrebbe raggiungere un’autonomia elettrica superiore ai 100 km. Il debutto ufficiale del modello è atteso per il terzo trimestre del 2026, con l’inizio della commercializzazione previsto nel 2027.

Per Hyundai, la Tucson rappresenta uno dei modelli più importanti a livello globale e il passaggio a un design più spigoloso rappresenta un cambiamento importante con il recente passato. Una scelta che, se confermata nella versione definitiva, potrebbe rafforzare la presenza del veicolo su strada ma è da capire come reagiranno il mercato e i consumatori a un cambiamento così netto.