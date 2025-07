La Lamborghini Temerario si scatena sul circuito di Estoril

Lamborghini Temerario è una supercar in grado di emozionare tutti coloro che hanno la grande fortuna di mettersi alla sua guida. Il cuore pulsante è un motore V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a tre motori elettrici. Il motore termico, da solo, sviluppa fino a 800 CV tra i 9.000 e i 9.750 giri/min, 730 Nm di coppia tra i 4.000 e i 7.000 giri/min. Complessivamente, comunque, la Temerario è in grado di erogare una potenza massima complessiva di 920 CV e 800 Nm di coppia.

PRESTAZIONI AL TOP

VELOCISSIMA TRA LE CURVE DELL’ESTORIL

Di conseguenza, le prestazioni sono elevatissime. Basta pensare che attivando il, la Temerario è in grado di accelerare , raggiungendo una velocità massima di. L’è stata sviluppata nei minimi dettagli e questo ha permesso di ottenere una deportanza superiore del 103% rispetto al modello precedente, che arriva al +158% nella versione Alleggerita. Il, disponibile fin dal lancio, riduce il peso dell’auto di oltre 25 kg, grazie a componenti della carrozzeria e degli interni, migliorando l’efficienza complessiva del carico aerodinamico del 67%. Per la Temerario,per massimizzare le prestazioni sia su strada che su pista, oltre che nelle condizioni invernali. La gamma comprende pneumatici Potenza Sport e Potenza Race dedicati all’uso estivo e in pista, oltre ad uno pneumatico invernale specifico Blizzak LM005.

Per idella Temerario, Lamborghini ha scelto ildove media provenienti da tutto il mondo, dealer e clienti selezionati hanno avuto modo di guidarla per la prima volta per sperimentare le sue. In oltre 15 giorni, la nuova supersportiva, inclusa la versione Alleggerita, ha completato centinaia di giri sul circuito portoghese, lungo 4,36 km. Chi ha avuto modo di provare la Temerario in pista ha poi avuto l’opportunità di rivedere le proprie prestazioni di guida grazie all’applicazione Lamborghini Telemetry 2.0, che fornisce i tempi sul giro, l’analisi dei settori, i tempi di riferimento per oltre 150 circuiti nel mondo e integra anche i dati dell’auto con la frequenza cardiaca del pilota tramite l’integrazione con Apple Watch.