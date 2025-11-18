Nuova MGS6 EV si presenta: motori, autonomia e prezzi del nuovo SUV elettrico

MGS6 EV debutta ufficialmente in Europa anche se per il momento solamente nel Regno Unito. Che stesse per arrivare un nuovo modello della casa automobilistica del Gruppo SAIC era noto dato che questo modello era stato anticipato da Euro NCAP che lo aveva inserito nel suo datasse dei crash test. Il nuovo SUV elettrico si caratterizza per un design che riprende quello della MGS5 EV che già è disponibile nel nostro Paese, di cui alla fine è una versione più grande.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova MGS6 EV misura quindi 4.708 mm lunghezza x 1.912 mm larghezza x 1.664 mm altezza, con un passo di 2.835 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 674 litri che possono salire a 1.910 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Davanti c’è anche un comodo frunk da 124 litri (102 liti per la versione dual motor), buono per contenere i cavi della ricarica. Il linguaggio di design è quello degli ultimi modelli di casa MG e come detto, il look richiama quello della più piccola MGS5 EV. Al posteriore si notano invece maggiori differenze tra i due modelli. MGS6 EV, infatti, presenta gruppi ottici a sviluppo orizzontale dal diverso disegno e un ampio diffusore.

Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista. Nuova MGS6 EV propone ovviamente anche tanta tecnologia. Dietro al volante a 3 razze c’è un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display da 12,8 pollici del sistema infotainment che può contare sui supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione di serie prevede anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Negli allestimenti top di gamma c’è anche un head-up display.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova MG6 EV è proposta con due motorizzazioni. La prima offre un singolo motore elettrico da 180 kW e 350 Nm di coppia che permette di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 77 kWh (74,3 kWh utilizzabili) che consente un’autonomia WLTP di 529 km. In corrente continua si può ricaricare fino a 144 kW di picco e in corrente alternata fino a 7 kW. C’è poi la dual motor con doppio motore e la trazione integrale. In questo caso la potenza massima di sistema arriva fino a 266 kW. La velocità massima non cambia ma per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 5,1 secondi. Anche la batteria è sempre la medesima. In questo caso, però, la percorrenza scende a 484 km.

PREZZI

Sono 3 gli allestimenti disponibili nel Regno Unito con prezzi a partire da 37.995 sterline che al cambio sono circa 43.115 euro. Non rimane che attendere novità sull’introduzione del nuovo SUV elettrico in Italia.