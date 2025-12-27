Nuova Jeep Compass vs Volkswagen Tiguan, SUV a confronto: quali preferite?

Jeep Compass si è rinnovata da poco con l’introduzione della nuova generazione. Prodotta in Italia, la casa automobilistica scommette molto su questo modello proposto con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Nel segmento C, questo SUV dovrà vedersela con diversi rivali tra cui la Volkswagen Tiguan, una vera e propria best seller. Il modello tedesco propone una completa gamma di motorizzazioni che include pure il Plug-in. In definitiva due SUV adatti per famiglie che hanno bisogno di spazio. Andiamo quindi a vederli più da vicino per scoprire le loro principali caratteristiche tecniche.

DIMENSIONI E DESIGN

Iniziamo dalla nuova Jeep Compass che misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Il bagagliaio mette a disposizione fino a 550 litri. La nuova generazione del SUV si caratterizza per proporre forme più squadrate. Il frontale, in particolare, riprende l’impostazione verticale già vista su altri modelli del marchio dove poi è presente la classica mascherina con le 7 feritoie. Non mancano la piastra paramotore e tutta una serie di protezioni in plastica che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road.

Passiamo alla Volkswagen Tiguan che misura 4.551 mm lunghezza x 1.939 mm larghezza x 1.640 mm altezza, con un passo di 2.681 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 648 litri. Forme massicce, e un frontale che presenta l’illuminazione coast to coast all’anteriore, interrotta al centro dal logo della casa automobilistica. A seconda dell’allestimento i fari possono essere LED HD Matrix. Al posteriore sono presenti gruppi ottici a sviluppo orizzontale collegati tra loro da una barra luminosa anche in questo caso interrotta al centro dal logo Volkswagen.

INTERNI E TECNOLOGIA

Saliamo a bordo della Jeep Compass dove troviamo un ambiente minimalista. Dietro al volante multifunzione possiamo osservare la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici. Pad per la ricarica wireless degli smartphone sul tunnel centrale dove troviamo pure alcuni tasti fisici che permettono di gestire la trasmissione, il freno di stazionamento elettrico e il sistema Select Terrain.

L’abitacolo della Volkswagen Tiguan presenta la classica impostazione della casa automobilistica tedesca. La plancia è dominata dal un display del sistema infotainment da 12,9 pollici o da 15 pollici a seconda della versione. Dietro al volante multifunzione troviamo invece la strumentazione digitale con uno schermo da 10,25 pollici. Su entrambi i modelli l’infotainment dispone dei supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

MOTORI

Per la Jeep Compass solo motori ibridi e elettrici. Alla base della gamma abbiamo un Mild Hybrid 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno c’è un’unità elettrica da 29 CV. Potenza di sistema pari a 145 CV. C’è poi la versione Plug-in. Motore benzina 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata abbinato ad un’unità elettrica (cambio automatico a 7 rapporti). La potenza di sistema arriva a 225 CV. Il motore elettrico è alimentato da una una batteria con una capacità di 17,9 kWh che permette un’autonomia in elettrico di 90-92 km (WLTP). In alterativa c’è il modello 100% elettrico con un singolo motore da 213 CV alimentato da una batteria con una capacità di 74 kWh per una percorrenza di 500 km WLTP.

Volkswagen Tiguan offre un’ampia gamma di motorizzazioni. Il SUV tedesco è innanzitutto proposto con un Mild Hybrid 1.5 TSI nelle versioni da 130 CV e 150 CV. La gamma include ancora motori turbodiesel da 2,0 litri con due livelli di potenza: 150 CV con una coppia di 360 Nm e 193 CV con una coppia di 400 Nm. Per quanto riguarda l’ibrido Plug-in, il SUV tedesco propone il medesimo powertrain ma con due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Grazie alla batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) sarà possibile percorrere oltre 100 km in elettrico.

PREZZI

Nuova Jeep Compass parte da 40.900 euro per la Mild Hybrid, da 45.900 euro la Plug-in e da 47.900 euro per la versione elettrica. Per la Volkswagen Tiguan ci vogliono almeno 40.800 euro ma si possono raggiungere i 59.000 euro.