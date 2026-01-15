Nuova Jeep Compass arriva nelle concessionarie: Porte Aperte 17-18 e 24-25 gennaio

La nuova Jeep Compass si appresta ad arrivare finalmente sul mercato italiano. Presentato a maggio 2025, il nuovo SUV basato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis sta arrivando nelle concessionarie. Per il lancio della nuova Compass, la casa automobilistica ha deciso di organizzare il classico appuntamento del Porte Aperte che si terrà nei fine settimana di sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e domenica 25 gennaio. Jeep punta molto sul successo di questo modello la cui gamma è stata recentemente ampliata con l’introduzione delle versioni Plug-in e 4xe elettrica con doppio motore e la trazione integrale.

IBRIDA ED ELETTRICA

Ricordiamo che la nuova Jeep Compass misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Per i bagagli, a disposizione ci sono fino a 550 litri. Rispetto alla generazione precedente le forme sono più squadrate, mentre il frontale riprende l’impostazione verticale già vista su altri modelli del marchio dove poi è presente la classica mascherina con le 7 feritoie. Tante novità anche per l’abitacolo dove troviamo uno stile minimalista. Dietro al volante multifunzione possiamo osservare la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 16 pollici. L’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli di attacco e di partenza ottimizzati e i guadi dell’acqua fino a 480 mm garantiscono sicurezza su tutti i terreni.

E le motorizzazioni? Solo ibride e 100% elettriche. Si parte dalla e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km. Il SUV può contare anche sui sistemi Selec-Terrain che migliorano le prestazioni in off-road. I prezzi? Si parte dai 40.900 euro della Jeep Compass e-Hybrid.

CRESCE LA GAMMA JEEP

La nuova Jeep Compass sarà molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica. Modello che andrà ad affiancare la Jeep Avenger, best seller del costruttore con grandi successi di vendita in diversi paese europei, ed in particolare in Italia dove è tra le auto più vendute in assoluto.