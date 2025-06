Cupra Born, si lavora al restyling: in arrivo un nuovo stile e più tecnologia

Cupra Born è stato il primo modello completamento elettrico della casa automobilistica spagnola. A quanto pare, si sta lavorando ad un aggiornamento, un restyling, che dovrebbe introdurre un nuovo look e maggiore tecnologia. La nuova Born restyling è già su strada come dimostrano le ultime foto spia che mostrano un muletto della vettura durante una sessione di test. Ovviamente, l’auto appare ancora camuffata all’anteriore e al posteriore, le aree dove Cupra introdurrà i maggiori cambiamenti stilistici.

COME CAMBIA?

Le principali novità di design si concentreranno comunque davanti. Sono previsti nuovi fari con la firma luminosa a tre punti di Cupra, insieme ad un cofano ridisegnato e un paraurti rivisto per dare all’elettrica un look ancora più sportiveggiante. Al posteriore, oltre ad alcuni ritocchi al paraurti, dovrebbe arrivare una nuova grafica per i gruppi ottici. Inoltre, come spesso accade con i restyling, la nuova Cupra Born potrebbe beneficare di cerchi in lega dal nuovo design oltre che su inedite colorazioni per la carrozzeria.



Le foto spia non permettono di vedere gli interni. Tuttavia, ci si aspetta un miglioramento della tecnologia, in particolare con l’introduzione di un aggiornamento del sistema infotainment. Non dovrebbero poi mancare alcuni ritocchi alla plancia e soprattutto la disponibilità di nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita. Ovviamente, i restyling sono pure l’occasione per ottimizzare telaio ed assetto per migliorare la dinamica di guida che in tutte le Cupra è una aspetto molto importante.

Per quanto riguarda, invece, i powertrain, oggi è difficile capire se ci saranno novità. Trattandosi di un restyling, le motorizzazioni della nuova Cupra Born non dovrebbero venire stravolte. Difficile, dunque, che arrivino gradi cambiamenti, al massimo ulteriori ottimizzazioni per migliorare l’efficienza e quindi l’autonomia. Ne capiremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi man mano che lo sviluppo procede e arriveranno ulteriori nuove foto spia.

Quando debutterà il restyling della Cupra Born? Una data precisa ancora non c’è ma si pensa che possa essere presentato all’inizio del 2026. Non rimane che attendere novità.



[Foto spia: AutoExpress]