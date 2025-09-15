Maserati GT2 Stradale protagonista al Tutto Bene Hillclimb

Niente cronometri, nessun assillo di velocità. Mercoledì 10 settembre, lungo i tornanti che dal Lago Maggiore portano al Mottarone, la passione automobilistica si è espressa in una forma diversa. Con il “TUTTO BENE Hillclimb”, giunto alla sua seconda edizione. In scena, la grande protagonista è stata la Maserati GT2 Stradale, carrozzeria Giallo Genio e abitacolo nero/grigio. La vettura ha illuminato la salita e catturato l’attenzione con una presenza scenica che pochi marchi possono permettersi. Il messaggio dell’evento era chiaro: “slow down to go fast”. Un invito a rallentare, a godersi il paesaggio e la guida consapevole, condividendo l’esperienza con altri appassionati.

Un evento esclusivo sul Mottarone

La Maserati stradale più potente di sempre

La cornice scelta non poteva essere più suggestiva. I sette chilometri della, via privata e storica che da Gignese, poco sopra Stresa (Novara), si arrampica fino alla vetta del Mottarone. Su questa strada si sono alternate, tra classiche e moderne, dalle icone più rappresentative dell’automotive italiano fino a modelli più semplici ma ricchi di significato. Regola d’ingresso: “only cool cars allowed” (sono ammesse solo belle auto).Tra il rombo dei motori, quello della Maserati GT2 Stradale ha avuto un effetto speciale. Il pubblico ha potuto ascoltare da vicinoe apprezzare la sua agilità nei tratti più impegnativi. La GT2 Stradale segna un passaggio importante per Maserati. È un’auto nata per la pista e adattata alla strada, derivata dalla GT2 che ha riportato il Tridente nelle competizioni a ruote coperte. In lei convivono due anime: la raffinatezza elegante e il puro spirito sportivo.

Non servono molte parole quando la scheda tecnica parla chiaro. La, scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e. E come se non bastasse, è anche più leggera della sorella MC20 di ben 60 chili. Un dettaglio che fa la differenza: è proprio questo che la consacra come la Maserati stradale più potente mai costruita con motore a combustione interna.

Con la sua partecipazione, Maserati ha ribadito la propria centralità nella scena automobilistica contemporanea. Un marchio che sa fondere tradizione e innovazione in luoghi iconici, esaltando la qualità italiana e la passione pura per la guida. Il “TUTTO BENE Hillclimb” è stato il palcoscenico ideale per ribadire questo messaggio. La GT2 Stradale ha saputo incarnare al meglio lo spirito della manifestazione, sospesa tra competizione, artigianalità e stile Made in Italy. Il risultato? Un assaggio di pista portato sulla strada, con un’esperienza di guida che promette di essere irripetibile.