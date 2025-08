Mercedes Classe G festeggia 600.000 esemplari: oltre 40 anni di storia

Alcune auto non si limitano a viaggiare. Entrano nella storia. E oggi, a Graz, in Austria, è uscita dalla linea di produzione la Mercedes-Benz Classe G numero 600.000. Non una G qualsiasi, ma una G 580 con tecnologia EQ, completamente elettrica, nero ossidiana metallizzato. Un’auto che guarda al futuro, ma con il cuore ben piantato nella leggenda.

La Classe G è una di quelle rarissime vetture che riescono a essere rustiche e raffinate, militari ma da passerella. Dal 1979, anno del debutto, la G ha conquistato il titolo, per molti indiscusso, di “miglior fuoristrada al mondo“. Merito di un mix che ha saputo resistere ai decenni. Un design immediatamente riconoscibile e una capacità fuoristrada semplicemente imbattibile.

Una storia fatta anche di serie speciali

Manufaktur: il sogno di un’auto unica

Non è la prima volta che la Classe G fa parlare di sé con versioni fuori dal comune. Due anni fa,, Mercedes aveva realizzato un modello unico che ha fatto sognare i fan. E così, l’anno scorso, la casa tedesca ha risposto con una piccola serie celebrativa: la Edition STRONGER THAN THE 1980s . Un omaggio alla prima generazione, la, quella che negli anni ’80 aveva fatto breccia nei cuori di chi cercava un veicolo robusto, ma anche elegante e sicuro. Era l’inizio di una leggenda. Ed è una tradizione che continuerà, parola di Mercedes.

Quarant’anni di evoluzione, senza mai cambiare pelle

E a proposito di esclusività, nessun altro modello con laviene personalizzato quanto la Classe G. Dal 2019, il programma Manufaktur ha dato una marcia in più alla gamma:, e mediamente sono tre per vettura. Colori, finiture, dettagli: ogni Classe G può diventare un pezzo unico. Le possibilità? Oltre un milione. E per chi ama il retrò,ha riportato in auge anche colori storici e tonalità iconiche, oggi più richieste che mai. Dal 2024, si può scegliere tra ben 20.000 verniciature differenti. Praticamente, una tavolozza infinita.

trazione integrale,

tre differenziali bloccabili al 100%,

robusto telaio a longheroni.

La. Ma in oltre quattro decenni, ha saputo trasformarsi in oggetto di culto per appassionati, celebrità, avventurieri e collezionisti. Eppure, non ha mai rinnegato le sue origini. Dalla prima serie del 1979, dotata die disponibile sia cabrio a passo corto che station wagon, fino al modello elettrico di oggi, laha mantenuto un DNA coerente:

Elementi che la rendono ancora oggi pronta a tutto, su ogni terreno. Ma non è solo la sostanza a contare. Anche lo stile ha giocato un ruolo fondamentale. I fari rotondi, la ruota di scorta in bella vista sul portellone e la sagoma squadrata, immediatamente riconoscibile, sono tratti che l’hanno resa una vera icona di design. Un’eredità che si legge tutta in quel 600.000º esemplare elettrico: evoluto, moderno, ma profondamente G.