Gamma Kawasaki Z: in arrivo le nuove livree per il 2026

Kawasaki Z affonda le sue radici nei primi anni ’70 con rimandi chiari all’iconica Z1 e non si tratta esclusivamente di una moto, ma una vera e propria dichiarazione di stile e passione su due ruote. Per il 2026 Kawasaki si prepara al lancio di 8 nuovi modelli con livree inedite, per un totale di ben 15 combinazioni cromatiche. Si tratta di una nuova proposta che vuole abbracciare tutta la gamma, dai modelli entry-level A2 fino alle top di gamma dalle prestazioni elevate, senza mai rinunciare ad un’esperienza di guida accessibile, coinvolgente e ricca di personalità.



La, guidabile con la patente A2, ha riscosso fin da subito un grande successo grazie al suoraffreddato a liquido, frizione assistita e antisaltellamento, connettività smartphone e una ciclistica ben bilanciata, adatta sia ai neofiti che ai piloti più esperti.

Per il 2026 si prepara ad arrivare con tre nuove livree:

Ebony/Metallic Carbon Gray

Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black

Per quanto riguarda la versione SE, le proposte di colorazioni saranno:

Ebony/Metallic Carbon Gray

Pearl Blizzard White/Ebony

Pearl Blizzard White

Ebony/ Metallic Carbon Gray

Laper il 2026 conferma tutte le qualità che l’hanno resa così popolare nel suo segmento:illuminazione full LED, controllo di trazione KTRC, strumentazione TFT a colori e telaio a traliccio con cupolino ispirato allaA tutto il pacchetto che l’ha resa nota, si aggiungono

Ebony/Metallic Carbon Gray

Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black

Cuore pulsante della gamma Kawasaki, larappresenta l’equilibrio ideale tra prestazioni, cilindrata e l’inconfondibile stile Sugomi. Per il 2026, il modello sarà proposto in tre varianti:con un totale di quattro livree. Le versioni standard e 70 kW saranno dotate di curise control, piattaforma inerziale (IMU) e comandi vocali Rideology, e saranno disponibili nelle

Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray

Lache si distingue per sospensioni e freni potenziati, oltre ad una presa USB-C integrata nel cupolino, sarà proposta in:

In cima alla gamma si posizionano le Hypernaked per eccellenza: Z H2 e Z H2 SE, le sorelle sovralimentate da 200 CV. Si tratta di naked spinte da motori progettati esclusivamente da Kawasaki ed offrono un pacchetto tecnologico avanzato: IMU integrata, tre Power Mode selezionabili e modalità di guida dedicate. Per il 2026 le nuove colorazioni disponibili saranno:

Z H2: Metallic Diablo Black / Metallic Carbon Gray

Z H2 SE: Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Matte Carbon Gray, con componentistica premium per sospensioni e freni, pensata per poter esaltare al massimo le prestazioni e lo spirito della gamma Z.

Tutte le livree sopra citate saranno presto disponibili presso i concessionari Kawasaki in tutta Europa, insieme agli altri modelli in arrivo per il 2026. Grazie ad una gamma così ricca ed articolata, Kawasaki conferma ancora una volta il suo impegno nel segmento delle naked.