Nuova Audi Q3 2025: infotainment smart, assistente vocale con AI e audio premium SONOS

Nuova Audi Q3 ha debuttato da poco e avrà il compito di continuare il successo che hanno avuto le due precedenti generazioni. Il SUV è un best seller per la Casa dei 4 anelli e quindi è fondamentale che continui a vendere molto. Proprio per tale motivo, la casa automobilistica ha lavorato molto per proporre diverse novità, sfruttando le più recenti tecnologie che ha sviluppato. Proprio al riguardo, Audi ha voluto raccontare qualcosa di più della tecnologia del sistema infotainment e dell’esperienza audio premium che si gode a bordo della nuova Audi Q3 2025.

ABITACOLO SEMPRE PIÙ SMART: AI E ANDROID AUTOMOTIVE

Anche su Audi Q3 troviamo tutte le ultime tecnologie che la casa automobilistica sta introducendo sui modelli più importanti. L’abitacolo è sempre più smart grazie all’infotainment di ultima generazione, parte dell’Audi Digital Stage (Audi virtual cockpit Plus da 11,9 pollici, schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e head-up display) che può contare sul sistema operativo Android Automotive. L’interfaccia è stata ovviamente personalizzata ma grazie al nuovo sistema operativo è possibile disporre delle app di Google. Inoltre, c’è uno store dedicato di Audi da dove poter scaricare ed installare nuovi applicativi. L’infotainment offre anche un assistente vocale intelligente con funzione di autoapprendimento (online e offline) grazie al quale è possibile controllare molteplici funzioni. Viene visualizzato tramite un avatar nello schermo MMI e nell’head-up display, e beneficia dell’interazione con l’intelligenza artificiale, nello specifico con ChatGPT per migliorare le conversazioni con gli occupanti.



ESPERIENZA AUDIO PREMIUM

, qualora non in grado di rispondere a una domanda, procede all’inoltro della richiesta in forma anonima a ChatGPT. Il conducente non è chiamato ad alcuna azione aggiuntiva: tutte le funzioni sono integrate nell’assistente Audi. Le app che si possono scaricare dallo store spaziano attraverso gli ambiti della musica (Amazon Music e Spotify) della riproduzione video (YouTube), del gaming, della navigazione, della ricarica e delle notizie. Possono essere installate direttamente nell’MMI, senza ricorrere allo smartphone, e sono gestibili anche utilizzando il comando vocale.

Audi ha voluto curare molto l’aspetto dell’esperienza audio a bordo della nuova Audi Q3 2025. Scegliendo il pacchetto opzionale MMI experience pro si potrà contare sul sistema audio premium SONOS con 12 altoparlanti, subwoofer e amplificatore da 420 Watt. A migliorare l’effetto surround contribuisce uno specifico algoritmo sviluppato per assegnare i suoni a specifici altoparlanti così che tutti i passeggeri godano di un’esperienza pressoché su misura. Sono disponibili quattro profili audio preconfigurati (neutro, concerto, lounge e podcast) oltre a un profilo personalizzabile.



Inoltre, attraverso le Audi Functions on Demand (FoD) sarà possibile affinare ulteriormente l’esperienza sonora a bordo del nuovo SUV tedesco. Per chi non lo sapesse, le FoD sono funzionalità/equipaggiamenti opzionali che possono essere attivati per un periodo prestabilito in una fase successiva all’acquisto originale dell’auto. Nel caso specifico, è possibile rafforzare la profondità dei bassi e la loro precisione, ottimizzare la qualità dei file digitali e compensare automaticamente differenze di volume legate a tracce di origine diversa.

PREZZI

Ricordiamo che in Italia Audi Q3 2025 parte da 42.500 euro per la versione TFSI 110 kW S tronic Business.