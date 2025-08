Al debutto Honda X-ADV e Forza 750 2026, ecco come cambiano

Honda X-ADV 2026 si presenta ufficialmente sul mercato italiano. Il maxi scooter, anzi il “SUV a due ruote" come lo chiama l’azienda giapponese, non cambia tecnicamente con l’introduzione del nuovo Model Year. Le piccole novità sono tutte estetiche e riguardano principalmente l’aggiornamento delle livree. Nello specifico, alle aggiornate colorazioni aggiornate “Graphite Black" e “Mat Deep Mud Gray", adesso con foderi della forcella neri, si affianca la nuova Special Edition in “Mat Pearl Glare White" con livrea Tricolour che presenta grafiche big logo e foderi della forcella oro.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Debutta anche la nuova. Pure in questo caso, le migliorie introdotte sul maxi scooter non riguardano la meccanica ma solo l’estetica con. Nello specifico, alle confermate tinte “Mat Ballistic Black Metallic" e “Mat Warm Ash Metallic" si affianca la nuova colorazione “Pearl Glare White".

PREZZI

Come detto, i nuovi Model Year non presentano novità di meccanica. Sia Honda X-ADV 2026 e sia Honda Forza 750 2026 dispongono di una 6.750 giri/min, con una coppia massima di 69 Nm a 4.750 giri/min che si mantiene consistente anche ben oltre i 5.000 giri/min. Il limitatore di giri è fissato a 7.000 giri/min. Per i motociclisti con patente A2 è disponibile una versione con potenza di 35 kW (48 CV). L’unità è abbinata alla ben notache consente cambiate fluide e molto rapide.

Honda non ha ancora comunicato eventuali cambiamenti di listini con i Model Year 2026. In ogni caso, Honda Forza 750 2025 parte da 12.290 euro, mentre Honda X-ADV 2025 da 12.990 euro.