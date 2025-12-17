Mercedes-Benz VLE: debutto ufficiale il 10 marzo a Stoccarda

Mercedes-Benz presenterà il 10 marzo 2026, a Stoccarda, la nuova VLE full electric, un modello che segna l’inizio di una nuova fase per la casa tedesca nel segmento dei veicoli multiuso a zero emissioni. L’anteprima mondiale avverrà nella città che ha dato i natali all’automobile, scelta non casuale per lanciare un progetto che punta a ridefinire i canoni della mobilità elettrica nel segmento premium.

L’importanza della VLE

La VLE sarà il primo modello sviluppato interamente sulla nuova piattaforma modulare elettrica VAN.EA progettata da Mercedes-Benz per la famiglia dei VAN. Un’architettura che promette maggiore efficienza, prestazioni dedicate e ottimizzazione degli spazi interni, segnando un passo in avanti rispetto all’adattamento delle piattaforme nate per i veicoli con motori termici.

I futuri monovolume premium, come VLE e VLS, offriranno nuove soluzioni per famiglie, professionisti e servizi VIP, con un’attenzione particolare al comfort, alla versatilità e all’efficienza. La versione elettrica sarà la prima a debuttare, ma in futuro è prevista anche una con motore endotermico di nuova generazione, confermando la flessibilità dell’impianto produttivo.

Un van dalle prestazioni sorprendenti

I test all’interno della galleria del vento, hanno evidenziato un’elevata efficienza aerodinamica grazie a una linea del tetto fluida e raccordata, pensata per ridurre la resistenza. Sul circuito di Nardò ha superato prove ad alta velocità, ottimizzando la gestione termica, la frenata rigenerativa e il comportamento dinamico, con particolare attenzione allo sterzo sull’asse posteriore. Ma è stato su strada, nel lungo viaggio da Stoccarda a Roma, che il nuovo van ha davvero sorpreso. In poco più di tredici ore, infatti, ha percorso quasi 1.100 km con appena due brevi soste da quindici minuti ciascuna, affrontando tratti di montagna, autostrade e viabilità urbana senza compromettere il comfort di marcia, mantenendo una temperatura interna costante a 22°C.

Mercedes ha sottoposto il VLE anche a test invernali al Circolo Polare e in Svezia, per verificarne l’affidabilità in condizioni di freddo estremo. Il veicolo ha superato tutte le prove con risultati incoraggianti, consolidando la fiducia degli ingegneri nel progetto. Grazie al contributo di sistemi digitali avanzati e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, è stato possibile creare repliche virtuali delle linee produttive per simulare e perfezionare ogni fase dell’assemblaggio. Inoltre, per la prima volta su un van della casa automobilistica tedesca verrà integrato l’MB.OS, il nuovo sistema operativo che promette un’esperienza digitale avanzata e connessa.

Pensata per una mobilità elettrica di fascia alta, la Mercedes-Benz VLE arriverà sul mercato con una configurazione fino a otto posti con l’obiettivo di unire la guidabilità di una berlina alla versatilità di un multivan.