Un semplice accessorio in offerta per ridurre il rischio di danni accidentali quando apri lo sportello

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 17 dic 2025

Nei parcheggi sotterranei dei centri commerciali, soprattutto nelle ore di punta, è facile ritrovarsi con la portiera dell’auto segnata. Un problema comune anche nei parcheggi degli ospedali, dei luoghi di lavoro, dei supermercati e di tutti quei posti dove tra spazi ristretti e superficialità, è alto il rischio di lasciare segni visibili sui bordi delle portiere. In casi come questi, l’utilizzo di un profilo salvaporta può rappresentare una misura preventiva efficace per preservare l’estetica e il valore del veicolo nel tempo.

Il modello in offerta su eBay a soli 15€ è un rotolo da cinque metri di paracolpi flessibile, pensato per adattarsi a una varietà di veicoli. Può essere tagliato a misura e applicato direttamente sul bordo delle portiere, contribuendo a ridurre il rischio di danni in caso di contatto accidentale con altri veicoli, muri o ostacoli.

Inizia subito a proteggere gli sportelli della tua auto

Una struttura flessibile e resistente

Questo profilo è realizzato con una mescola di polimeri che garantisce una buona capacità di assorbimento degli urti, pur mantenendo una struttura morbida ed elastica. Questo consente al materiale di adattarsi con precisione alla forma della portiera.

Profilo Salvaporta Paracolpi per Auto Nero Rotolo da 5 Metri

Profilo Salvaporta Paracolpi per Auto Nero Rotolo da 5 Metri

15,00
Vedi l’offerta

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello riguarda la qualità dell’adesivo utilizzato. Si tratta di una formulazione progettata per garantire un’adesione stabile e duratura, senza rischio di colature o perdita di tenuta nel lungo periodo. Il fissaggio è molto semplice e, dopo aver pulito lo sportello, è sufficiente una leggera pressione manuale lungo tutta la lunghezza del profilo per attivare la funzione adesiva.

Acquista il rotolo da 5 metri in offerta a soli 15€

Il rotolo permette di personalizzare l’applicazione in base alle esigenze, risultando adatto anche per proteggere spigoli o zone più esposte della carrozzeria. Un acquisto ideale per chi ha più di un’automobile e per chi vuole proteggere i profili della propria auto da graffi, colpi e ammaccature.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
