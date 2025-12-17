Novità Skoda, ecco Elroq RS Matt Edition e Fabia 130: caratteristiche e prezzi

Novità in casa Skoda. La casa automobilistica ha infatti annunciato l’arrivo delle nuove Elroq RS Matt Edition e Fabia 130. Si tratta di due modelli che puntano ad offrire prestazioni e divertimento alla guida. In particolare, Elroq RS Matt Edition è un’edizione limitata realizzata in pochi centinaia di esemplari sulla base della nuova Elroq RS. Invece, Fabia 130 celebra l’anniversario della fondazione del marchio con una livrea esclusiva ed contenuti dedicati oltre a disporre di maggiore potenza.

SKODA ELROQ RS MATT EDITION

Questa serie limitata prende il nome dalla colorazione opaca di serie, la prima verniciatura di questo tipo proposta dalla casa automobilistica. Tinta della carrozzeria a parte, questa versione propone un equipaggiamento che include, tra le altre cose, cerchi da 21 pollici con design aero e la pompa di calore. È di serie anche il pacchetto MAXX che include il climatizzatore automatico a tre zone, i sedili anteriori con funzione massaggiante regolabili elettricamente con memoria e supporto lombare regolabile e i sistemi di parcheggio automatizzato e remoto, tra cui Intelligent park assist che assiste il conducente nelle manovre di parcheggio, Remote park assist che permette di parcheggiare l’auto in modo semi-autonomo dall’esterno della vettura tramite app e Trained park assist che permette di memorizzare le manovre di parcheggio ricorrenti e richiamarle secondo necessità.

Il powertain è quello della Skoda Elroq RS che già conosciamo (qui la nostra prova), cioè un doppio motore da 340 CV. C’è quindi anche la trazione integrale. Elroq RS monta molle più rigide ribassate di 15 mm e ammortizzatori a controllo elettronico di serie, con taratura specifica. I freni anteriori hanno dischi più ampi e pinze a due pompanti, mentre lo sterzo a incidenza variabile permette un controllo più preciso nella guida sportiva. Da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La velocità massima è di 180 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 84 kWh (79 kWh usabili) che permette un’autonomia di oltre 550 km WLTP.

SKODA FABIA 130

Per celebrare i 130 anni dalla fondazione Skoda, gli ingegneri hanno lavorato al progetto di Fabia Montecarlo, con un profondo intervento tecnico che ha interessato il propulsore, l’assetto e il funzionamento del cambio automatico DSG a 7 rapporti. Sotto al cofano troviamo il 1.5 TSI EVO2 portato a 175 CV (130 kW invece dei 110 kW originali). In modalità Sport, Skoda Fabia 130 passa da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, 0,4 secondi più veloce rispetto al modello 1.5 TSI “classico". La velocità massima di 228 km/h la rende la Skoda Fabia di serie più veloce fino ad oggi.

Questo modello è dotato sospensioni sportive ribassate di 15 mm e cerchi da 18 pollici, mentre lo sterzo è stato modificato per offrire un feedback più preciso e una risposta immediata nelle nuove modalità di guida Normal e Sport. Per quanto riguarda l’aspetto, la nuova Skoda Fabia 130 si riconosce per numerosi dettagli in nero lucido, quali lo spoiler anteriore, l’alettone e il diffusore posteriori, oltre ai montanti anteriori e al tetto. La fascia nera che collega i gruppi ottici posteriori è un chiaro richiamo alla livrea delle Fabia Rally2 impegnate nelle competizioni. All’interno spiccano i sedili e il volante sportivi. La dotazione di serie include anche i gruppi ottici Bi-Led.

PREZZI

Skoda Elroq RS Matt Edition è proposta a 54.750 euro, mentre Skoda Fabia 130 a 32.750 euro.