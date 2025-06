Mercedes GLE, GLE Coupé e GLS: nuove foto spia anticipano il lifting

Mercedes è al lavoro su una serie di aggiornamenti ai propri modelli che arriveranno nel prossimo futuro e tra questi ci sono i SUV di fascia alta GLE, GLE Coupé e GLS. I muletti di questi tre modelli sono stati sorpresi in tempi recenti durante alcune sessioni in pista al Nurburgring, dove si sono fatti notare per dei camuffamenti molto leggeri basati su dei pannelli coprenti piazzati in aree ben precise del corpo vettura. Una di queste zone che i progettisti Mercedes vogliono proteggere dagli sguardi indiscreti è il frontale, perché è proprio in quell’area che la casa tedesca ha lavorato al fine di adeguare GLE, GLE Coupé e GLS al nuovo family feeling.

LE PRINCIPALI NOVITÀ ESTETICHE

I ritocchi apportati dai designer della casa di Stoccarda dovrebbero includere un nuova griglia anteriore che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere dall’aspetto simile a quella introdotta sulla Mercedes Classe E.



I dettagli varieranno sicuramente tra un modello e l’altro, anche per l’ovvia necessità di differenziare tra loro i tre SUV, che dovranno mantenere ciascuno la propria identità visiva in linea con il relativo posizionamento sul mercato e con il target di pubblico a cui si rivolgono.



Le ipotesi più accreditate parlano nel complesso di una Mercedes GLE dall’impostazione più tradizionale, mentre la GLE Coupé e la GLS potrebbero puntare su qualche soluzione più innovativa. Entrambi i modelli avranno quasi certamente i gruppi ottici a forma di stella portati al debutto, in tempi e modalità diverse, dalle sorelle CLA e Classe E.



Il lifting estetico per i SUV Mercedes debutterà con ogni probabilità nel corso del 2026, ma non si esclude che almeno una di queste novità possa arrivare all’inizio del 2027.

[Foto spia: Carscoop]