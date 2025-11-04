Verge TS Pro si aggiorna e debutta a EICMA: motore Donut 2.0 e ricarica rapida. Che prezzo!

Di moto elettriche ce ne sono ancora poche. Il mercato del resto è ancora acerbo e la tecnologia presenta diversi limiti soprattutto sul fronte dell’autonomia e della ricarica. C’è poi il problema dei prezzi particolarmente elevati. Comunque, tra le aziende attive in questa nicchia di mercato c’è Verge Motorcycles che ha approfittato del palcoscenico di EICMA 2025 per svelare la nuova Verge TS Pro che è stata affinata ulteriormente per offrire un miglioramento a 360 gradi.

MOTORE DONUT 2.0

Se il design non cambia, la nuova Verge TS Pro 2026 introduce diverse novità tecniche. Una delle caratteristiche di questa moto elettrica è il suo motore nella ruota posteriore senza mozzo. Il nuovo modello adotta l’unità Donut 2.0 che è stata oggetto di un importante aggiornamento che ha permesso di ridurre del 50% il peso. Questo lavoro ha consentito di contenere il peso complessivo della moto elettrica a 230 kg. La potenza supera i 100 kW, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h.

Verge TS Pro può contare su di una batteria con una capacità di 20,2 kWh che è stata aggiornata (dettagli non specificati) e permette di garantire un’autonomia di 350 km su strade urbane. La stima della percorrenza in “autostrada" è di 200 km.

La stima in autostrada calcolata da Verge mira a fornire un’approssimazione ragionevole di una guida in autostrada regolare e costante a una velocità di 90 km/h.

La moto supporta la ricarica rapida e permette di effettuare un rifornimento in meno di 35 minuti. Secondo Verge Motorcycles in 15 minuti è possibile recuperare 100 km di autonomia. La Verge TS Pro aggiornata è equipaggiata con display più grandi che aiutano il motociclista a rimanere informato sullo stato di funzionamento della moto. Anche l’interfaccia utente è stata rivista per mostrare un numero superiore di informazioni.

PREZZI

È possibile ordinare la nuova Verge TS Pro a partire da oggi attraverso il sito web di Verge Motorcycles o presso gli showroom di Verge Motorcycles in Germania e nel Regno Unito. Il prezzo? Certamente molto impegnativo visto che tasse e commissioni incluse si superano i 37.000 euro.