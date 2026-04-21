Brabus e DAB, le moto che non ti aspetti alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, il marchio di lusso Brabus e il produttore francese DAB Motors hanno presentato una linea di motociclette elettriche sviluppate in modo congiunto. La collaborazione ha portato al debutto di tre modelli: la DAB 1a BRABUS, la BRABUS URBAN E e la serie limitata BRABUS URBAN E FIRST EDITION. L’esposizione dei veicoli è visibile nel distretto di Tortona, presso lo spazio Opificio 31.

La porta di ingresso alla gamma

Il modello di accesso alla gamma, la DAB 1a BRABUS, non è altro che una revisione estetica della piattaforma tecnica originale di DAB Motors. La motocicletta è rifinita interamente in nero e presenta diversi componenti in fibra di carbonio a vista, tra cui i condotti laterali, gli inserti del coperchio del motore e il parafango anteriore. La sella è rivestita in Alcantara con cuciture grigie. Sotto il profilo tecnico, questa versione è equipaggiata con un motore elettrico che eroga una potenza nominale di 23 kW (31 CV) e una coppia massima di 395 Nm.

Più potenza e stile

La BRABUS URBAN E introduce aggiornamenti sia stilistici che prestazionali. Il design è caratterizzato da una carrozzeria in stile monoscocca con superfici nere lucide e dettagli rossi, supportata da elementi in carbonio specifici come alette posteriori e coperture per i passaruota. La sella “Masterpiece" è realizzata in pelle rossa con un motivo di trapuntatura definito “a conchiglia".

In termini di prestazioni, il propulsore registra un incremento di circa il 20%, portando la potenza a 27 kW (37 CV) e la coppia a 475 Nm. Il sistema di gestione offre cinque modalità di guida: Eco (con velocità limitata a 60 km/h), Street, Sport, Reverse (per le manovre) e una funzione Nitrous Boost, che consente un temporaneo aumento della potenza per un massimo di 10 secondi.

Tiratura limitata

A completare l’offerta è la serie FIRST EDITION, una collezione limitata a dieci unità per ciascuna delle quattro tonalità disponibili: “Peetch", “Desert Sand", “Superviolet" e “Fusion Red". Questi modelli mantengono le specifiche tecniche della URBAN E, ma si distinguono per il telaio e i componenti della carenatura rifiniti nel colore scelto, con sella in pelle coordinata.

Autonomia e prezzi

I tre modelli condividono un’architettura tecnica basata su una batteria agli ioni di litio da 72 volt con una capacità di 7,1 kWh. Tale configurazione permette un’autonomia in ambito urbano fino a 150 chilometri e una velocità massima di 120 km/h. La trasmissione della potenza alla ruota posteriore è affidata a una cinghia in carbonio.

La ricarica può essere gestita tramite una normale presa domestica da 220 volt: il tempo necessario per passare dal 20% al 100% della carica è di circa tre ore, mentre un ciclo completo richiede tra le tre ore e mezza e le quattro ore. La ciclistica comprende una forcella anteriore a steli rovesciati da 46 mm e un impianto frenante Brembo con ABS a doppio canale.

Dal punto di vista commerciale, i prezzi (esclusa l’IVA) sono fissati a 16.900 euro per la DAB 1a BRABUS, 22.900 euro per la URBAN E e 32.500 euro per la FIRST EDITION. La disponibilità iniziale riguarda i mercati dell’Unione Europea, della Svizzera e del Regno Unito, con una garanzia di due anni.