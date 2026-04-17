Fiat Grande Panda, la versione a benzina a 14.950 euro: porte aperte 18 e 19 aprile

Il fine settimana del 18 e 19 aprile rappresenta un appuntamento centrale per il mercato automobilistico italiano: le concessionarie Fiat aprono infatti le proprie porte per il lancio della nuova Grande Panda Turbo 100, la versione puramente termica a benzina. Una buona occasione per il grande pubblico nostrano di mettere le mani su una variante gradita, poiché abbinata al cambio manuale e presentata con un prezzo d’attacco estremamente competitivo di 14.950 euro. Probabilmente, questa motorizzazione permetterà alla B-SUV del marchio italiano di spiccare ancor di più in un mercato che già la sta premiando: da inizio anno è stabilmente sul podio delle auto più vendute nel Belpaese.

Evoluzione di un’icona

Ormai abbiamo imparato abbastanza bene a conoscere la Grande Panda, veicolo che si propone sulla scena come una naturale evoluzione dell’icona nata dalla matita di Giorgetto Giugiaro nel 1980, poiché ne conserva in modo fedele quei valori di semplicità, funzionalità e accessibilità che ne hanno decretato la fortuna storica.

Il design, firmato dal centro stile di Torino, è il protagonista della nuova campagna di comunicazione “Castaway”, uno spot ironico che sottolinea come una progettazione intelligente possa davvero migliorare la vita quotidiana, offrendo risposte concrete alle esigenze degli automobilisti di oggi. All’interno e all’esterno, ogni dettaglio è studiato per essere incentrato sulle persone, rendendo la vettura uno strumento pratico per la mobilità quotidiana.

Il motore Turbo 100

Dunque, il protagonista di questa nuova versione è il motore benzina Turbo da 100 CV (visto di recente anche su Ypsilon e Peugeot 208), capace di erogare una coppia di 205 Nm. La scelta di abbinarlo al cambio manuale a 6 marce riflette la volontà di offrire un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per chi cerca comfort e facilità d’uso nei contesti urbani ed extraurbani.

La praticità si sposa con l’efficienza tecnologica: la presenza del sistema Start&Stop contribuisce a migliorare l’economia d’esercizio, con consumi nel ciclo misto WLTP stimati tra 5,6 e 5,7 litri ogni 100 km.

Il porte aperte nel weekend

Durante il weekend del 18 e 19 aprile, come dicevamo, ci sarà il Porte Aperte nelle concessionarie FIAT, che permetterà ai visitatori di avere anche l’opportunità di partecipare al concorso “Grande Panda ti porta in Crociera”. Il brand, infatti, mette in palio un viaggio per quattro persone. Un buon viatico per convincere le famiglie a scegliere il B-SUV nella nuova veste puramente temrica.

In merito alla soglia d’ingresso svelata, il prezzo promozionale di 14.950 euro è valido per tutto il mese di aprile su vetture in pronta consegna. Tale cifra è raggiungibile grazie a un contributo che prevede 2.000 euro di sconto in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e un ulteriore bonus di 950 euro legato alla sottoscrizione del finanziamento Stellantis Financial Services. L’offerta, che include rate mensili da 129 euro, scade il 28 aprile 2026, rendendo questa versione della Grande Panda una delle soluzioni più accessibili del segmento.