Renault Captur vs Alfa Romeo Junior, duello tra B-SUV: confronto, versioni e prezzi

I SUV/crossover piacciano molto ed il segmento B in Italia è particolarmente competitivo. Con 465.677 immatricolazioni complessive nel 2025, vale il 30,3% del totale del mercato auto Italia (dati UNRAE). Tra i protagonisti di questo mercato ci sono sicuramente Renault Captur e Alfa Romeo Junior. Lo scorso anno, il modello francese ha totalizzato 25.861 immatricolazioni, mentre quello italiano 14.172. Andiamo quindi a mettere a confronto questi due modelli per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Renault Captur misura 4.239 mm lunghezza x 2.003 mm larghezza (con specchietti) x 1.575 mm altezza. E per i bagagli quanto spazio c’è? 487 litri ma si può salire a 1.596 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il crossover francese si riconosce per un frontale dotato di fari a sviluppo orizzontale con, sotto, le luci diurne a LED a forma di freccia. Al posteriore vediamo invece gruppi ottici a forma di C, mentre al centro del portellone troviamo il logo Renault e sotto il lettering CAPTUR.

Alfa Romeo Junior misura 4.173 mm lunghezza x 1.781 mm larghezza x 1.539 mm altezza, con un passo di 2.557-2.562 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 415 litri, 400 litri per il modello elettrico e 340 litri per la Q4 ibrida con trazione integrale. Il frontale si caratterizza per la fanaleria “3+3” e classico il tribolo Alfa Romeo. Questo modello mostra sbalzi contenuti, passaruota muscolosi e una coda tronca. Al posteriore la linea del tetto termina con uno spoiler mentre i gruppi ottici a forma di C sono uniti tra loro da una barra luminosa.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Renault Captur troviamo un ambiente minimalista. Dietro al volante multifunzione a tre razze troviamo la strumentazione digitale che a seconda della versione scelta può raggiungere i 10,25 pollici. Centralmente sulla pancia è invece presente il sistema infotainment OpenR Link, basato su Android Automotive che può contare su di una dimensione di 10,4 pollici (schermo verticale). Ovviamente non mancano i supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay.

Passiamo alla Alfa Romeo Junior dove troviamo un quadro strumenti caratterizzato dal design “a cannocchiale”. La strumentazione digitale può contare su di uno schermo da 10,25 pollici, mentre al centro della plancia, orientato verso il conducente, c’è il display touch da 10,25 pollici del sistema infotainment che dispone di un’interfaccia grafica sviluppata secondo la logica dei widget, personalizzabili con un semplice drag and drop. Anche in questo caso presenti i supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay.

MOTORI

Capitolo motorizzazioni e la Renault Captur propone diverse opzioni. Abbiamo innanzitutto la versione TCe 115, cioè un benzina 3 cilindri di 1,2 litri da 115 CV. Per chi vuole il GPL c’è la versione Eco-G 100, un 3 cilindri di un litro da 100 CV abbinato sempre ad un cambio manuale. Al vertice della gamma della Captur c’è il nuovo Full Hybrid E-Tech 160 introdotto da poco anche sulla nuova Clio in grado di erogare 160 CV.

Più articolata la gamma dei motori di Alfa Romeo Junior dato che troviamo anche l’elettrico. Partiamo dalla Junior Ibrida con il solito Mild Hybrid e cioè un motore turbo benzina di 3 cilindri da 1,2 litri in grado di erogare 136 CV abbinato ad un motore elettrico 29 CV integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. C’è poi la Junior Ibrida Q4 che dispone del medesimo powertrain ma con in più una seconda unità elettrica da 29 CV sull’asse posteriore. In questo modo è possibile disporre della trazione integrale. Al vertice della gamma c’è invece la Junior Elettrica con un powertrain da 156 CV alimentato da una batteria con una capacità di 54 kWh. L’autonomia WLTP è di poco superiore ai 400 km. E se si cercano le massime prestazioni, c’è la Junior Elettrica Veloce che può contare su 280 CV.

PREZZI

Renault Captur parte da 24.200 euro ma si può salire ad oltre 33.000 euro. Alfa Romeo Junior Ibrida parte da 30.750 euro, la Ibrida Q4 da 35.250 euro e la Junior Elettrica da 39.500 euro.