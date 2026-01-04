Novità Ram, svelata la nuova Power Wagon 2027: c'è un motore diesel da oltre 400 CV

Ram continua ad accontentare i clienti e dopo aver annunciato l’arrivo della 1500 SRT TRX con il motore V8 Hemi, ha introdotto la nuova Power Wagon 2027 che si caratterizza per essere offerta anche con un motore diesel.

LA RAM POWER WAGON DIESEL

Partiamo subito dal motore. Sotto al cofano troviamo il 6 cilindri in linea 6.7 litri Cummins da 321 kW / 436 CV e ben 1.456 Nm di coppia. Tae unità è abbinata ad un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale. Grazie alla scelta di adottare questa motorizzazione diesel, la nuova Ram Power Wagon dispone di una capacità di traino di ben 9.000 kg. Si tratta di un valore decisamente molto interessante e superiore a quanto offerto dalla versione dotata del motore V8 Hemi da oltre 400 CV (4.804 kg). Nuovo motore diesel a parte, è la Power Wagon che già conosciamo, con qualche ritocco.

PRONTA A TUTTO

La nuova Ram Power Wagon diesel è un pickup a doppia cabina e cassone da 1,93 m. Questo modello è inoltre dotato di nuovi parafanghi per poter ospitare cerchi da 20 pollici Satin Black con pneumatici all-terrain da 34 pollici. Nuovo è pure il cofano motore e sono presenti anche alcuni dettagli dedicati come grafiche laterali e badge Cummins. La dotazione tecnica prevede anche la presenza di sospensioni posteriori multilink, ammortizzatori Bilstein, differenziali bloccabili, protezioni del sottoscocca e un assale posteriore con rapporto accorciato da 3.42 pensato soprattutto per il traino. Altezza da terra di 320 mm e angoli di attacco, uscita e dosso di 26,1, 26,0 e 20,6 gradi.

Salendo a bordo del pickup troviamo sedili in tessuto con la possibilità di richiederli con un rivestimento in pelle. Dietro al volante multifunzione c’è la strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato il sistema infotainment Uconnect 5 da 12 pollici con la versione da 14,5 pollici in opzione. Tra gli accessori anche un terzo display dedicato al passeggero anteriore. A seconda dell’allestimento si possono avere sistemi audio premium Alpine o Harman Kardon.

PREZZO

Quanto costa la nuova Ram Power Wagon Diesel? Si parte da 88.470 dollari, tasse di trasporto a destinazione incluse, con disponibilità nella seconda metà del 2026.