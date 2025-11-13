Novità Renault Captur, c'è un nuovo motore: la TCe 115 sostituisce la TCe 90
Per il crossover Renault arriva una nuova motorizzazione entry level più potente ed efficiente di quella precedente
Renault Captur si aggiorna nuovamente con l’introduzione di un nuovo motore che va a modificare l’offerta base del crossover francese. Infatti, sparisce la versione 1.0 TCe da 90 CV e 160 Nm di coppia e al suo posto arriva il nuovo nuovo 1.2 TCe da 115 CV e 190 Nm. Si può già ordinare.
PIÙ POTENTE MA ANCHE PIÙ EFFICIENTE
Dunque, via il vecchio 3 cilindri di un litro di cilindrata in favore sempre di un 3 cilindri ma di 1,2 litri. La potenza sale così a 115 CV, permettendo un miglioramento delle prestazioni. Renault dichiara infatti una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. A titolo di confronto, la precedente motorizzazione entry level della Renault Captur raggiungeva una velocità di punta di 168 km/h e poteva contare su di uno scatto da 0 a 100 km/h in 14 secondi. La nuova unità è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti ed è omologata Euro 6e bis. Per questo modello, la casa automobilistica francese dichiara consumi pari a 5,7 litri per 100 km secondo il ciclo WLTP (6 litri per 100 km il vecchio motore) ed emissioni di CO2 pari a 130 g/km. Dunque, la nuova motorizzazione permette prestazioni migliori ma è anche più efficiente.
ALLESTIMENTI E PREZZI
Come detto, la nuova Renault Captur 1.2 TCe da 115 CV si può giù ordinare ed è presente nel configuratore. Si può abbinare agli allestimenti Evolution e Techno. I prezzi? Si parte da 24.200 euro.
- Renault Captur TCe 115 Evolution: 24.200 euro
- Renault Captur TCe 115 Techno: 26.200 euro
Ricordiamo che il crossover francese è proposto anche con una motorizzazione GPL e con il nuovo Full Hybrid da 160 CV. Renault Captur 1.2 TCe può essere guidata anche dai neopatentati.