Cerca

Novità Renault Captur, c'è un nuovo motore: la TCe 115 sostituisce la TCe 90

Per il crossover Renault arriva una nuova motorizzazione entry level più potente ed efficiente di quella precedente

Novità Renault Captur, c'è un nuovo motore: la TCe 115 sostituisce la TCe 90
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 13 nov 2025

Renault Captur si aggiorna nuovamente con l’introduzione di un nuovo motore che va a modificare l’offerta base del crossover francese. Infatti, sparisce la versione 1.0 TCe da 90 CV e 160 Nm di coppia e al suo posto arriva il nuovo nuovo 1.2 TCe da 115 CV e 190 Nm. Si può già ordinare.

PIÙ POTENTE MA ANCHE PIÙ EFFICIENTE

Dunque, via il vecchio 3 cilindri di un litro di cilindrata in favore sempre di un 3 cilindri ma di 1,2 litri. La potenza sale così a 115 CV, permettendo un miglioramento delle prestazioni. Renault dichiara infatti una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. A titolo di confronto, la precedente motorizzazione entry level della Renault Captur raggiungeva una velocità di punta di 168 km/h e poteva contare su di uno scatto da 0 a 100 km/h in 14 secondi. La nuova unità è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti ed è omologata Euro 6e bis. Per questo modello, la casa automobilistica francese dichiara consumi pari a 5,7 litri per 100 km secondo il ciclo WLTP (6 litri per 100 km il vecchio motore) ed emissioni di CO2 pari a 130 g/km. Dunque, la nuova motorizzazione permette prestazioni migliori ma è anche più efficiente.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Come detto, la nuova Renault Captur 1.2 TCe da 115 CV si può giù ordinare ed è presente nel configuratore. Si può abbinare agli allestimenti Evolution e Techno. I prezzi? Si parte da 24.200 euro.

  • Renault Captur TCe 115 Evolution: 24.200 euro
  • Renault Captur TCe 115 Techno: 26.200 euro

Ricordiamo che il crossover francese è proposto anche con una motorizzazione GPL e con il nuovo Full Hybrid da 160 CV. Renault Captur 1.2 TCe può essere guidata anche dai neopatentati.

Ti potrebbe interessare:
34
Nuova Renault Twingo, pronta in meno di 2 anni: ecco come hanno fatto
Mercato Auto
44
Nuova Renault Twingo, interni e bagagliaio della city car elettrica
Mercato Auto
13
Nuova Renault 4 elettrica, comfort e sicurezza: guida one pedal e sistema Extended Grip
45
Nuova Renault Clio vs Toyota Yaris, sfida tra compatte: confronto, motori e prezzi
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.