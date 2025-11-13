Novità Renault Captur, c'è un nuovo motore: la TCe 115 sostituisce la TCe 90

Renault Captur si aggiorna nuovamente con l’introduzione di un nuovo motore che va a modificare l’offerta base del crossover francese. Infatti, sparisce la versione 1.0 TCe da 90 CV e 160 Nm di coppia e al suo posto arriva il nuovo nuovo 1.2 TCe da 115 CV e 190 Nm. Si può già ordinare.

PIÙ POTENTE MA ANCHE PIÙ EFFICIENTE

Dunque, via il vecchio 3 cilindri di un litro di cilindrata in favore sempre di un 3 cilindri ma di 1,2 litri. La potenza sale così a 115 CV, permettendo un miglioramento delle prestazioni. Renault dichiara infatti una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. A titolo di confronto, la precedente motorizzazione entry level della Renault Captur raggiungeva una velocità di punta di 168 km/h e poteva contare su di uno scatto da 0 a 100 km/h in 14 secondi. La nuova unità è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti ed è omologata Euro 6e bis. Per questo modello, la casa automobilistica francese dichiara consumi pari a 5,7 litri per 100 km secondo il ciclo WLTP (6 litri per 100 km il vecchio motore) ed emissioni di CO2 pari a 130 g/km. Dunque, la nuova motorizzazione permette prestazioni migliori ma è anche più efficiente.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Come detto, la nuova Renault Captur 1.2 TCe da 115 CV si può giù ordinare ed è presente nel configuratore. Si può abbinare agli allestimenti Evolution e Techno. I prezzi? Si parte da 24.200 euro.

Renault Captur TCe 115 Evolution: 24.200 euro

Renault Captur TCe 115 Techno: 26.200 euro

Ricordiamo che il crossover francese è proposto anche con una motorizzazione GPL e con il nuovo Full Hybrid da 160 CV. Renault Captur 1.2 TCe può essere guidata anche dai neopatentati.