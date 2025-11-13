Verti taglia i costi della polizza auto: 10% di sconto web garantito
Lo sconto vale su tutte le nuove polizze auto, indipendentemente da quelle che sono le eventuali altre promozioni in corso.
Verti, compagnia che appartiene al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, offre il 10% di sconto web garantito su tutte le nuove polizze. L’offerta è sempre valida, indipendentemente dalle eventuali altre promozioni in corso sul sito ufficiale, come ad esempio quella che consente di acquistare il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe al prezzo scontato di 39,99 euro fino al 15 dicembre.
Gli utenti hanno inoltre la facoltà di scegliere se pagare o meno a rate la loro assicurazione online. A questo proposito, i metodi di pagamento accettati per completare l’acquisto sono carte di credito o debito Visa, Mastercard e American Express, bonifico bancario o PayPal. Se la scelta ricade sul bonifico bancario, Verti invita gli automobilisti a inviare loro la ricevuta di acquisto con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza dell’assicurazione.
Preventivo auto in 15 secondi
Velocità, trasparenza dei costi e prezzi RC auto concorrenziali sono i tre elementi alla base del crescente successo di Verti nel nostro Paesi. A dimostrazione di ciò vi è il preventivo per una nuova polizza auto pronto in 15 secondi, o meglio i tre preventivi, dal momento che il sistema carica tre bozze a seconda delle garanzie incluse.
Il calcolo di un preventivo per la propria assicurazione online con Verti richiede l’inserimento del numero di targa e la data di nascita del proprietario del veicolo da assicurare. A tutto il resto pensa il sistema interno della compagnia spagnola, che recupera i dati dal proprio database per stilare tre preventivi tutti diversi a seconda delle garanzie accessorie incluse in aggiunta alla RC Auto.
I prezzi di ciascuno dei tre preventivi contengono già lo sconto del 10% web riconosciuto a tutti gli automobilisti che effettuando un preventivo sul sito ufficiale di Verti e completano l’acquisto online scegliendo uno dei tre metodi di pagamento disponibili.