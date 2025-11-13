Verti taglia i costi della polizza auto: 10% di sconto web garantito

Verti, compagnia che appartiene al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, offre il 10% di sconto web garantito su tutte le nuove polizze. L’offerta è sempre valida, indipendentemente dalle eventuali altre promozioni in corso sul sito ufficiale, come ad esempio quella che consente di acquistare il pacchetto Tutela giudiziaria base e Assistenza stradale deluxe al prezzo scontato di 39,99 euro fino al 15 dicembre.

Gli utenti hanno inoltre la facoltà di scegliere se pagare o meno a rate la loro assicurazione online. A questo proposito, i metodi di pagamento accettati per completare l’acquisto sono carte di credito o debito Visa, Mastercard e American Express, bonifico bancario o PayPal. Se la scelta ricade sul bonifico bancario, Verti invita gli automobilisti a inviare loro la ricevuta di acquisto con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza dell’assicurazione.

Preventivo auto in 15 secondi

Velocità, trasparenza dei costi e prezzi RC auto concorrenziali sono i tre elementi alla base del crescente successo di Verti nel nostro Paesi. A dimostrazione di ciò vi è il preventivo per una nuova polizza auto pronto in 15 secondi, o meglio i tre preventivi, dal momento che il sistema carica tre bozze a seconda delle garanzie incluse.

Il calcolo di un preventivo per la propria assicurazione online con Verti richiede l’inserimento del numero di targa e la data di nascita del proprietario del veicolo da assicurare. A tutto il resto pensa il sistema interno della compagnia spagnola, che recupera i dati dal proprio database per stilare tre preventivi tutti diversi a seconda delle garanzie accessorie incluse in aggiunta alla RC Auto.

I prezzi di ciascuno dei tre preventivi contengono già lo sconto del 10% web riconosciuto a tutti gli automobilisti che effettuando un preventivo sul sito ufficiale di Verti e completano l’acquisto online scegliendo uno dei tre metodi di pagamento disponibili.