Leapmotor fa la voce grossa, tante le novità portate al Salone di Pechino

Il Salone dell’Auto di Pechino 2026 si è trasformato nell’epicentro di una rivoluzione tecnologica dove Leapmotor ha lanciato la sua sfida globale al grido di “una nuova risposta al mondo“. In un’atmosfera carica di aspettative, davanti a oltre 100 testate giornalistiche provenienti da cinque continenti, l’azienda ha celebrato non solo il progresso ingegneristico, ma anche una solidità commerciale impressionante: dopo aver consegnato 600.000 veicoli nel 2025 raggiungendo la redditività, Leapmotor ha aperto il 2026 con oltre 110.000 unità vendute nel primo trimestre, segnando un record storico nelle esportazioni.

Il debutto della B05 Ultra

Il momento culminante dell’evento è stato il debutto mondiale della Lafa5 Ultra (denominata globalmente B05 Ultra), un modello di punta che si presenta come un’elegante coupé sportiva ad alte prestazioni destinata al mercato cinese.

Questo veicolo incarna il meglio di ciò che il brand possa attualmente offrire: capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, la vettura è dotata di kit aerodinamici esclusivi e di un cuore digitale d’avanguardia basato su un doppio chipset Qualcomm (8650 + 8295). L’esperienza a bordo è arricchita da sistemi di navigazione urbana avanzata e dal comfort dei sedili con massaggio PWM a 8 punti.

I piani per l’Europa

Mentre la versione Ultra accende i riflettori a Pechino, l’espansione europea procede secondo una strategia graduale che punta sulla competitività e sulla concretezza tecnologica. Protagonista assoluta in Europa è la Leapmotor B05, il primo modello elettrico sportivo del marchio per il Vecchio Continente, progettato per chi cerca individualità e dinamismo senza rinunciare alla versatilità quotidiana.

Per il mercato italiano, la novità è ghiotta: il 23 aprile è stata ufficialmente aperta l’ordinabilità della B05, con un listino che parte da 26.900 euro. Tuttavia, per celebrare il lancio, è stata introdotta un’offerta particolarmente aggressiva: con permuta o rottamazione, i primi clienti possono acquistare la vettura a soli 22.900 euro.

Ulteriori sguardi al futuro

L’ampia visione di Leapmotor è stata completata dall’esposizione allo stand di una gamma vastissima, che include i modelli B03X, la serie B e C, e le ammiraglie D19 e D99. Dalle berline ai SUV, con propulsori puramente elettrici o ad autonomia estesa, il brand dimostra una capacità di ricerca autonoma a 360 gradi, pronta a ridefinire i parametri della mobilità elettrica globale. Siamo certi che, anche alle nostre latitudini, Leapmotor continuerà a far parlare di sé.