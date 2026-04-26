Fang Cheng Bao a Pechino con tre berline e la supercar Formula X

Al Salone di Pechino c’è stato spazio anche per Fang Cheng Bao, il marchio di BYD nato nel 2023 con una vocazione esclusivamente off-road. Per la prima volta nella sua storia, il brand ha presentato delle berline, segnando un’espansione oltre il segmento SUV e fuoristrada che lo aveva caratterizzato fino ad oggi. E poi c’è stato anche spazio per la supercar Formula X.

I modelli Fang Cheng Bao

I nuovi modelli arrivano in un momento molto positivo per Fang Cheng Bao. Nei primi tre mesi del 2026 ha registrato un aumento clamoroso delle vendite mensili. I dati parlano di una crescita di oltre il 200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo aver toccato il picco di 50.868 unità vendute nel solo mese di dicembre 2025.

Le novità presentate sono diverse. C’è la supercar Formula X e la serie S, che comprende tre varianti di berlina sportiva. L’attenzione è stata catturata dalla Formula X, evoluzione diretta del concept Super 9 presentato nel 2024. Si tratta di una decappottabile a due posti con carrozzeria interamente in fibra di carbonio, portiere con apertura a forbice e ad ali di gabbiano, e un abitacolo definito “battle cockpit” che prevede sedili sportivi integrati, cinture a quattro punti, volante retrattile e comandi fisici.

Il design segue la filosofia “Life Metal Aesthetics” del marchio, con i fari anteriori “Sharp Leopard Eye”, lo spoiler posteriore attivo elettrico, il diffusore a lamelle e 19 prese d’aria distribuite sulla carrozzeria per un coefficiente aerodinamico ottimizzato. Fang Cheng Bao ha confermato che la produzione di serie partirà nel 2027. Non ha ancora comunicato le specifiche tecniche relative alla motorizzazione.

Le tre berline della serie S (Formula S, Formula S GT e Formula S L) ampliano invece la gamma verso un pubblico più ampio. Anche in questo caso i dettagli tecnici sono stati limitati, ma il posizionamento sportivo è evidente nell’estetica.