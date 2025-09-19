Nuova Jaecoo 5, interni e bagagliaio del SUV

Jaecoo 5 è tra le ultime proposte del marchio del Gruppo Chery ed è stato tra i protagonisti della Super Hybrid Night di Milano a cui abbiamo partecipato nella serata di ieri. Con i suoi 4,38 metri di lunghezza, è un SUV che va a collocarsi a cavallo tra il segmento B e il segmento C. Proposto con motorizzazioni benzina, elettrica e presto anche Full Hybrid, questo modello strizza l’occhio ad una clientela più giovane. In passato, la casa automobilistica aveva descritto la sua vettura come un “SUV compatto pensato per l’outdoor” visto che offre una serie di caratteristiche per chi ama il campeggio e la vita all’aria aperta. Oggi, i marchi cinesi propongono un livello di qualità crescente quando parliamo di interni. La nuova Jaecoo 5 da questo punto di vista offre interni ben rifiniti e tanta tecnologia.

JAECOO 5, LA PLANCIA

Salendo a bordo del nuovo SUV troviamo un ambiente che presenta unocome va di moda oggi, con pochi tasti fisici. Dietro al volante multifunzione è presente ila filo con la plancia. Non è presente una palpebra a “proteggere" lo schermo e questo potrebbero portare a fastidiosi riflessi in presenza di tanta luce diretta. Centralmente è invece stato collocato ildel sistemada cui si gestiscono le principali funzionalità della vettura, climatizzazione inclusa. Una scelta, quest’ultima, che non piace a molti ma sempre più case automobilistiche stanno prendendo questa direzione. Ovviamente presenti sulla Jaecoo 5 gli immancabili supporti ade ad. Sul tunnel centrale troviamo poi due portabicchieri ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone (climatizzato).

Buoni gli assemblaggi, con materia morbidi al tatto sulla parte superiore e più duri in basso. Non mancano poi porte USB-C e USB-A e diversi vani portaoggetti. Il design è studiato anche per chi viaggia con i propri animali domestici. Ad esempio, per i rivestimenti è stata utilizzata l’ecopelle certificata TÜV, atossica e amica degli animali. Nella versione top di gamma è disponibile anche un ampio tetto panoramico che permette di esaltare lo spazio a disposizione.

BAGAGLIAIO

Jaecoo 5 offre un bagagliaio nella media per il segmento. La casa automobilistica dichiarache possono salire a 1.180 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Disponibile negli, il nuovo SUV si potrà ordinare in Italia a partire dadel modello a benzina. La versione elettrica parte da 35.500 euro.