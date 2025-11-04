Queste sono le auto più vendute in Italia ad ottobre 2025: classifiche per alimentazione
FIAT Panda continua sempre ad essere l'auto più venduta in Italia; ad ottobre 2025 BYD Dolphin Surf è prima tra le elettriche
Dopo un mese di settembre positivo, il mercato auto italiano è tornato a mostrare un segno negativo ad ottobre 2025 anche se di poco. Lo scorso mese è stato infatti registrato un calo dello 0,6%. Ci sono state 125.826 immatricolazioni contro le 126.543 unità dello stesso mese del 2024. Quali sono stati i modelli più venduti ad ottobre in Italia? Adiamo a scoprirlo ma prima riassumiamo l’andamento delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.
MERCATO AUTO ITALIA, I DATI SULLE ALIMENTAZIONI
Partiamo dai modelli a benzina che ad ottobre 2025 hanno ottenuto 26.122 registrazioni pari ad un calo dei volumi del 17,6%. La quota di mercato si è attestata al 22,9%. Continua il crollo del diesel. Lo scorso mese ci sono state 11.790 immatricolazioni. Si tratta di una flessione del 29,6%. Market share nel mese del 9,3%. Passiamo al GPL con 12.316 immatricolazioni: +4,6% e quota di mercato del 9,7%. Il metano ha immatricolato una sola vettura.
Passiamo ai modelli elettrificati. Le ibride ad ottobre 2025 hanno totalizzato 58.038 immatricolazioni pari ad una crescita del 5,6%. Il market share si è attestato a quota 45,5%. Le ibride Plug-in hanno ottenuto 9.833 immatricolazioni: +124,9% e 7,7% di quota di mercato. Infine, le elettriche con 6.331 registrazioni e una quota di mercato pari al 5%.
CLASSIFICA DELLE ELETTRICHE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- BYD Dolphin Surf: 332
- BMW iX1: 302
- Citroen e C3: 279
- Tesla Model Y: 241
- Renault 5: 231
- Leapmotor T03: 192
- Lancia Ypsilon: 177
- Ford Explorer-e: 163
- Hyundai Inster: 160
- Skoda Elroq: 157
CLASSIFICA DELLE PLUG-IN PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- BYD Seal U: 1.256
- Volkswagen Tiguan: 549
- Jaecoo 7: 544
- Kia Sportage: 541
- Volkswagen Golf: 531
- BMW X1: 491
- Toyota C-HR: 375
- Cupra Formentor: 358
- Alfa Romeo Tonale: 288
- Omoda 9: 266
CLASSIFICA DELLE IBRIDE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- Fiat Panda: 7.480
- Toyota Yaris Cross: 4.189
- Toyota Yaris: 2.925
- Ford Puma: 1.957
- Jeep Avenger: 1.849
- Fiat Grande Panda: 1.799
- MG ZS: 1.594
- Fiat 600: 1.576
- Peugeot 3008: 1.268
- Hyundai Tucson: 1.264
CLASSIFICA DELLE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- Toyota Aygo X: 2.241
- Citroen C3: 2.111
- Volkswagen T-Cross: 2.044
- Jeep Avenger: 2.004
- Volkswagen T-Roc: 1.923
- Skoda Kamiq: 1.122
- Hyundai i10: 1.092
- Skoda Fabia: 1.059
- Peugeot 208: 909
- Kia Picanto: 861
CLASSIFICA DELLE DIESEL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- Mercedes GLA: 1.015
- Volkswagen Tiguan: 887
- Volkswagen T-Roc: 810
- BMW X1: 782
- Renault Clio: 606
- Audi A3: 493
- Ford Focus: 437
- Alfa Romeo Tonale: 423
- BMW Serie 1: 420
- Skoda Octavia: 401
CLASSIFICA DELLE GPL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
- Dacia Sandero: 3.703
- Dacia Duster: 1.787
- Renault Captur: 1.440
- Renault Clio: 1.037
- Dacia Bigster: 467
- DR 6.0: 429
- DR 5.0: 411
- Dacia Jogger: 332
- Kia Stonic: 325
- Kia Sportage: 280
LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA AD OTTOBRE 2025
- Fiat Panda: 7.486
- Toyota Yaris Cross: 4.189
- Jeep Avenger: 4.046
- Dacia Sandero: 4.029
- Citroen C3: 3.028
- Toyota Yaris: 2.927
- Volkswagen T-Roc: 2.733
- Dacia Duster: 2.555
- Renault Clio: 2.540
- MG ZS: 2.327