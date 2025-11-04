Cerca

Queste sono le auto più vendute in Italia ad ottobre 2025: classifiche per alimentazione

FIAT Panda continua sempre ad essere l'auto più venduta in Italia; ad ottobre 2025 BYD Dolphin Surf è prima tra le elettriche

Filippo Vendrame
Pubblicato il 4 nov 2025

Dopo un mese di settembre positivo, il mercato auto italiano è tornato a mostrare un segno negativo ad ottobre 2025 anche se di poco. Lo scorso mese è stato infatti registrato un calo dello 0,6%. Ci sono state 125.826 immatricolazioni contro le 126.543 unità dello stesso mese del 2024. Quali sono stati i modelli più venduti ad ottobre in Italia? Adiamo a scoprirlo ma prima riassumiamo l’andamento delle immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni.

  1. MERCATO AUTO ITALIA, I DATI SULLE ALIMENTAZIONI
  2. CLASSIFICA DELLE ELETTRICHE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  3. CLASSIFICA DELLE PLUG-IN PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  4. CLASSIFICA DELLE IBRIDE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  5. CLASSIFICA DELLE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  6. CLASSIFICA DELLE DIESEL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  7. CLASSIFICA DELLE GPL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025
  8. LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA AD OTTOBRE 2025

MERCATO AUTO ITALIA, I DATI SULLE ALIMENTAZIONI

Partiamo dai modelli a benzina che ad ottobre 2025 hanno ottenuto 26.122 registrazioni pari ad un calo dei volumi del 17,6%. La quota di mercato si è attestata al 22,9%. Continua il crollo del diesel. Lo scorso mese ci sono state 11.790 immatricolazioni. Si tratta di una flessione del 29,6%. Market share nel mese del 9,3%. Passiamo al GPL con 12.316 immatricolazioni: +4,6% e quota di mercato del 9,7%. Il metano ha immatricolato una sola vettura.

Passiamo ai modelli elettrificati. Le ibride ad ottobre 2025 hanno totalizzato 58.038 immatricolazioni pari ad una crescita del 5,6%. Il market share si è attestato a quota 45,5%. Le ibride Plug-in hanno ottenuto 9.833 immatricolazioni: +124,9% e 7,7% di quota di mercato. Infine, le elettriche con 6.331 registrazioni e una quota di mercato pari al 5%.

CLASSIFICA DELLE ELETTRICHE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • BYD Dolphin Surf: 332
  • BMW iX1: 302
  • Citroen e C3: 279
  • Tesla Model Y: 241
  • Renault 5: 231
  • Leapmotor T03: 192
  • Lancia Ypsilon: 177
  • Ford Explorer-e: 163
  • Hyundai Inster: 160
  • Skoda Elroq: 157

CLASSIFICA DELLE PLUG-IN PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • BYD Seal U:  1.256
  • Volkswagen Tiguan: 549
  • Jaecoo 7: 544
  • Kia Sportage: 541
  • Volkswagen Golf: 531
  • BMW X1: 491
  • Toyota C-HR: 375
  • Cupra Formentor: 358
  • Alfa Romeo Tonale: 288
  • Omoda 9: 266

CLASSIFICA DELLE IBRIDE PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • Fiat Panda: 7.480
  • Toyota Yaris Cross: 4.189
  • Toyota Yaris: 2.925
  • Ford Puma: 1.957
  • Jeep Avenger: 1.849
  • Fiat Grande Panda: 1.799
  • MG ZS: 1.594
  • Fiat 600: 1.576
  • Peugeot 3008: 1.268
  • Hyundai Tucson: 1.264

CLASSIFICA DELLE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • Toyota Aygo X: 2.241
  • Citroen C3: 2.111
  • Volkswagen T-Cross: 2.044
  • Jeep Avenger: 2.004
  • Volkswagen T-Roc: 1.923
  • Skoda Kamiq: 1.122
  • Hyundai i10: 1.092
  • Skoda Fabia: 1.059
  • Peugeot 208: 909
  • Kia Picanto: 861

CLASSIFICA DELLE DIESEL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • Mercedes GLA: 1.015
  • Volkswagen Tiguan: 887
  • Volkswagen T-Roc: 810
  • BMW X1: 782
  • Renault Clio: 606
  • Audi A3: 493
  • Ford Focus: 437
  • Alfa Romeo Tonale: 423
  • BMW Serie 1: 420
  • Skoda Octavia: 401

CLASSIFICA DELLE GPL PIÙ VENDUTE AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • Dacia Sandero: 3.703
  • Dacia Duster: 1.787
  • Renault Captur: 1.440
  • Renault Clio: 1.037
  • Dacia Bigster: 467
  • DR 6.0: 429
  • DR 5.0: 411
  • Dacia Jogger: 332
  • Kia Stonic: 325
  • Kia Sportage: 280

LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA AD OTTOBRE 2025

ingrandisci immagine

  • Fiat Panda: 7.486
  • Toyota Yaris Cross: 4.189
  • Jeep Avenger: 4.046
  • Dacia Sandero: 4.029
  • Citroen C3: 3.028
  • Toyota Yaris: 2.927
  • Volkswagen T-Roc: 2.733
  • Dacia Duster: 2.555
  • Renault Clio: 2.540
  • MG ZS: 2.327

