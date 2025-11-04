Cerca

Nuova polizza auto: Verti offre i servizi Tutela legale e Assistenza stradale a 39,99 euro

L'offerta della compagnia assicurativa digitale spagnola è valida per chi sottoscrive una nuova polizza auto entro il 15 dicembre.

Federico Pisanu
Pubblicato il 4 nov 2025

Gli automobilisti che sono alla ricerca di una nuova polizza auto possono prendere in considerazione la proposta della compagnia digitale Verti, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE. L’offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, permette di acquistare il pacchetto che comprende i servizi Tutela legale e Assistenza stradale a 39,99 euro.

La nuova promozione in corso si rivolge agli utenti che sottoscriveranno una polizza auto con Verti e richiederanno l’acquisto del pacchetto appena menzionato entro il 15 dicembre. La pagina iniziale del sito verti.it ospita un apposito modulo tramite il quale è possibile effettuare un preventivo in pochi secondi: gli unici dati richiesti sono il numero di targa e la data di nascita del proprietario.

Fai un preventivo con Verti

ingrandisci immagine

Che cosa include il pacchetto Tutela legale e Assistenza stradale di Verti

La Tutela legale e l’Assistenza stradale sono due delle garanzie accessorie della RC Auto disponibili con la compagnia assicurativa online Verti. La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali associate a un sinistro stradale se si ricorre a un proprio avvocato di fiducia, oppure mette a disposizione un legale qualora la gestione del sinistro stradale non si risolva con un indennizzo diretto. Il servizio di Tutela legale viene prestato fino al massimale indicato nella scheda della propria polizza.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza stradale, quest’ultima include un servizio di assistenza attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, con un numero illimitato di interventi durante i dodici mesi dell’anno, sia nell’eventualità di un guasto alla macchina sia in caso di incidente. Nel caso specifico, il servizio VERTIAIUTA include la telefonata al soccorso stradale, la prenotazione di un appuntamento con il perito e la ricerca di un’auto a noleggio in offerta.

Maggiori informazioni sull’assicurazione auto online Verti sono disponibili al link che segue.

Fai un preventivo con Verti

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

