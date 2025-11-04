Nuova Citroen Ami Buggy, esordio italiano ad EICMA 2025 per la microcar elettrica

La nuova Citroen Ami Buggy fa il suo esordio in Italia a EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori) dove i visitatori potranno vederla da vicino da oggi 4 novembre e fino al 9 novembre. La Citroen Ami la conosciamo bene, un quadriciclo elettrico che è piaciuto sin da subito. Con l’introduzione del restyling della microcar, la casa automobilistica ha deciso di proporre anche la particolare versione Ami Buggy.

UN PICCOLO BUGGY ELETTRICO

Citroen descrive la nuova Ami Buggy come la “variante avventurosa" del suo quadriciclo elettrico, una piccola vettura perfetta per l’estate e il divertimento all’aperto. In cosa si differenza rispetto alla Citroen Ami “classica" che ben conosciamo? Si caratterizza anche per l’assenza delle classiche portiere e per la presenza di un tettuccio in tela apribile per poter guidare con i capelli al vento. La dotazione prevede pure cerchi in acciaio da 14 pollici con una finitura dorata e un piccolo spoiler di colore nero. Ovviamente, come tutte le Citroen Ami, anche la versione Ami Buggy può essere personalizzata grazie ad una serie di accessori dedicati alla microcar. Stile particolare ma la meccanica non cambia. La base tecnica è infatti sempre la medesima per tutte le versioni della Citroen Ami.

Dunque, questo significa che il quadriciclo elettrico dispone di un motore da 6 kW, raggiunge una velocità massima di 45 km/h e consente un’autonomia di 75 km con un pieno della batteria da 5,5 kWh. Si può guidare da 14 anni a patto di avere la patente AM.

PREZZI

Quanto costa la nuova Citroen Ami Buggy in Italia? Il prezzo di listino di questa versione particolare della microcar elettrica è di 9.590 euro.