La Suzuki Jimny si trasforma e diventa una piccola Toyota Hilux Champ con questo kit

Suzuki Jimny è un piccolo fuoristrada di grande successo. Purtroppo ha dovuto lasciare l’Europa a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni. In altri Paesi, continua non solo ad essere venduto ma pure ad avere ancora un ottimo successo in termini di vendite. La popolarità di questo fuoristrada lo ha reso protagonista anche di diversi modelli speciali realizzati grazie al lavoro di alcuni preparatori giapponesi. Un ultimo esempio arriva da Garage ILL che ha reso disponibile un body kit che prende in prestito alcuni elementi estetici del pick-up Toyota Hilux Champ, noto anche come Rangga, Stout o Tamaraw a seconda dei mercati dove viene commercializzato.

UNA SUZUKI JIMNY IN STILE TOYOTA

Le novità estetiche si trovano soprattutto all’anteriore. Il nuovo frontale adotta fari rettangolari, una griglia squadrata e un paraurti anteriore in due pezzi, che richiamano nel design il look del modello di casa Toyota. Ogni componente è rifinito in nero per abbinarsi ai parafanghi più larghi e al tetto sempre del medesimo colore. Il kit del preparatore giapponese include anche nuovi cerchi con specifici pneumatici tassellati. Non solo estetica, comunque, perché per la Suzuki Jimny sono arrivate anche alcune modifiche all’assetto. Un nuovo set di molle ha permesso di abbassare l’assetto di 38 mm.

Anche gli interni sono state personalizzati con rivestimenti dei sedili di ispirazione retrò in Cognac Brown o Charcoal Black. Da notare che sul frontale del piccolo fuoristrada è presente il lettering “CH:AMP" in colore rosso. Questo kit che permette di personalizzare l’estetica della Jimny in stile Toyota Hilux Champ è compatibile sia con la Jimny Sierra a tre porte che con la Jimny Nomad a cinque porte. Gli interessanti possono scegliere i componenti singolarmente, oppure lasciare che il preparatore giapponese si occupi dell’intero processo ordinando una Jimny nuova o usata da modificare.

I prezzi partono da 360.800 yen (2.040 euro) per la configurazione base con fari alogeni, o da 386.100 yen (2.180 euro) per le unità a LED. Costo che può salire di un bel po’ arrivando a personalizzare ulteriormente il piccolo fuoristrada giapponese. Vale la pena di notare che chi preferisce dare alla Suzuki Jimny uno stile “americano", è disponibile un kit di personalizzazione ispirato alla Ford Bronco.