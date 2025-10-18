Suzuki Jimny, il piccolo fuoristrada si aggiorna in Giappone. In Europa invece...

Suzuki Jimny è una vera icona per la casa automobilistica giapponese, un piccolo fuoristrada che ha saputo conquistare gli appassionati grazie alle sue doti off-road che permettono a questo modello di poter affrontare davvero ogni percorso, anche i più difficili. Purtroppo, lo sappiamo, le sempre più stringenti normative sulle emissioni dell’Unione Europea lo hanno “messo fuori gioco”. Infatti, non è più venduto. Ogni tanto tornano speculazioni su di un modello dotato di un motore elettrificato in grado di rispettare i nuovi standard sulle emissioni. In realtà, di certo oggi non c’è nulla. Chi ne possiede uno se lo tiene stretto. Per gli altri c’è il mercato dell’usato o gli importatori paralleli, sebbene abbiamo visto che Suzuki non consiglia questa strada.

Altri Paesi sono invece ben più fortunati. In Giappone, la Suzuki Jimny rimane un grandissimo successo e da quanto è arrivata la versione a 5 porte, le sue vendite sono aumentate ulteriormente. Mentre in Italia non possiamo più acquistare una nuova Jimny, in Giappone il modello a 3 porte è stato addirittura appena aggiornato. Nessun stravolgimento ovviamente, il design del piccolo fuoristrada non è stato toccato. Piuttosto sono state migliorate le dotazioni di serie per allineare il modello a 3 porte con quello a 5 porte.

JIMNY A 3 PORTE: LE NOVITÀ

Nessuna novità per la Jimny 5 porte che del resto è arrivata nella gamma del fuoristrada da poco. Fuori, dunque, nessun cambiamento. Dentro, invece, per la Jimny a 3 porte arrivano alcuni aggiornamenti. Per esempio, il quadro strumenti ora presenta un display da 4,2 pollici incastonato tra i quadranti analogici. Inoltre, arriva adesso per gli allestimenti top di gamma uno schermo da 9 pollici per l’infotainment di derivazione Swift. Ancora più importante, la Suziki Jimny a tre porte ha finalmente raggiunto il livello del modello a cinque porte in termini di dotazioni di sicurezza. Lo ha fatto introducendo il sistema “Dual Sensor Brake Support II", insieme al sistema lane departure prevention (sistema di sicurezza attiva che aiuta a prevenire le uscite accidentali dalla corsia di marcia) di serie, agli abbaglianti automatici e al riconoscimento della segnaletica stradale. Inoltre, i modelli dotati di cambio automatico sono dotati di serie del Cruise Control adattivo.

Nessuna novità sul fronte della meccanica. Sotto al cofano troviamo infatti il solito motore quattro cilindri aspirato da 1,5 litri da 105 CV abbinato a un cambio manuale a cinque marce o a un automatico a quattro marce. Ovviamente presente la trazione integrale.

JIMNY KEI CAR

Forse non tutti lo sanno ma in Giappone esiste una versione della Jimny con specifiche da kei car con alcune differenze estetiche tra cui l’assenza delle estensioni dei parafanghi. Questo modelo dispone poi di un motore tre cilindri turbo da 658 cc in grado di erogare 63 CV.