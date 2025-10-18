Nuova Renault Clio versione "base" cosa offre davvero in termini di equipaggiamento?

Dopo la presentazione all’inizio di settembre, pochi giorni fa Renault ha aperto ufficialmente in Italia gli ordini della sesta generazione della Clio. Per la casa automobilistica si tratta di un modello molto importante visto il grande successo commerciale che ha ottenuto sin dal debutto della prima generazione. Per il momento la nuova Clio 2026 sarà proposta con motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid, negli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Più avanti nel corso del 2026 arriverà anche una versione GPL. I prezzi partono da 18.900 euro ma si può arrivare a superare i 28.000 euro nelle versioni top di gamma. Cifra che può ulteriormente salire scegliendo tra gli accessori a disposizione e che quindi complessivamente può diventare importante. Volendo invece accontentarsi del modello base cosa propone davvero la nuova Renault Clio? Per scoprirlo abbiamo fatto una simulazione con il configuratore che con l’apertura degli ordini è stato reso disponibile.

NUOVA RENAULT CLIO TCE 115 EVOLUTION: COSA OFFRE DAVVERO?

Innanzitutto, ricordiamo che la motorizzazione base è la TCe 115, un 3 cilindri di 1,2 litri Mild Hybrid da 115 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. In termini di prestazioni parliamo di una velocità massima di 180 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. Consumi pari a 5,1-5,2 litri per 100 km ed emissioni di 114-118 g/km di CO2 (WLTP). Il colore di serie incluso nella configurazione base è il “Verde Assoluto“. Si possono ovviamente scegliere altre tinte ma con un sovrapprezzo di almeno 950 euro. La dotazione di serie del modello non prevede cerchi in lega ma cerchi in acciaio da 16 pollici “Synchro". Inoltre abbiamo fari anteriori a LED (non Full LED adattivi come negli allestimenti più ricchi), mentre al posteriore troviamo gruppi ottici Full LED.

Niente Privacy Glass (vetri posteriori oscurati) e mancano pure i retrovisori esterni black oltre ad alcuni dettagli della griglia in nero lucido. Passiamo adesso a vedere come si presenta l’abitacolo della versione “base" della nuova Renault Clio 2026. Di serie troviamo un rivestimento in tessuto grigio. Abbiamo poi il sedile del conducente regolabile in altezza ed il climatizzazione manuale. Per quanto riguarda la tecnologia, la strumentazione digitale dispone di uno schermo da 7 pollici (10 pollici nelle versioni più ricche). L’infotainment può contare su di un display da 10,1 pollici. Tuttavia, si tratta della versione “base" con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Per disporre della piattaforma Android Automotive e delle app Google bisogna salire di allestimento oppure scegliere il pack navigation a 800 euro.

La dotazione di serie include ancora 2 prese USB-C, volante in TEP regolabile in altezza e profondità, 3 poggiatesta posteriori e il freno di stazionamento elettrico. Per quanto riguarda, invece, la sicurezza, troviamo di serie diversi sistemi ADAS tra cui il cruise control adattivo, il Driver Attention Allert, il Distante Warning, il Lane Keep Assist, l’Intelligent Speed Assist e tanto altro.