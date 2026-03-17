Rinnovo assicurazione auto a marzo: fino al 36% di sconto con la polizza online Verti

Gli automobilisti che devono rinnovare l’assicurazione della loro auto nel mese di marzo possono sfruttare la promozione della compagnia assicurativa online Verti, appartenente al colosso spagnolo MAPFRE. L’iniziativa disponibile sul sito ufficiale permette di ottenere fino al 36% di sconto sulla RC Auto, con un sensibile risparmio sull’importo finale.

Per beneficiare della scontistica massima occorre soddisfare alcuni requisiti, tra cui l’essere nuovi clienti della compagnia, avere un’auto Dacia e completare sia il preventivo che l’acquisto direttamente sul sito ufficiale. A proposito del preventivo, per completarlo sono sufficienti meno di 15 secondi: tutto quello che bisogna fare è inserire il numero di targa del veicolo e la data di nascita del proprietario.

Le condizioni per accedere alla scontistica massima

Detto questo, vediamo ora più nel dettaglio le condizioni richieste per ottenere lo sconto più alto previsto dalla nuova promozione della polizza online Verti:

Nuovo cliente Verti

Proprietario di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025

Prima classe di merito

Nessun incidente stradale negli ultimi undici anni

Aggiunta delle garanzie accessorie Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Incendio&furto, più l’Opzione carrozzerie convenzionate

Prenotazione online con tanto di richiesta del preventivo e pagamento tramite carta di credito, bonifico bancario o PayPal

Volendo, gli utenti possono scegliere di pagare anche in rate mensili, trimestrali o semestrali scegliendo l’opzione VERTIARATE disponibile al momento della sottoscrizione della polizza. Nel caso specifico, è utile controllare le condizioni per accedere ai vari sconti previsti dall’ultima promo, dal momento che il pagamento a rate potrebbe essere incompatibile con il riscatto di uno o più sconti.

Infine, sottolineiamo come le tariffe di Verti cambiano a seconda di quelle che sono le caratteristiche del veicolo da assicurare e le abitudini personali di ciascun automobilista. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi alla pagina dedicata del sito ufficiale di Verti.