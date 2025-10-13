DS mette alla prova la sua fastback elettrica N°8 in autostrada. Quanta strada percorre?

DS N°8 è una fastback elettrica che ha fatto il suo debutto alla fine dello scorso anno. Basata sulla piattaforma STLA Medium, è in grado di offrire un’autonomia WLTP fino a 750 km nella versione Long Range grazie ad una batteria da 97,2 kWh. Secondo la casa automobilistica francese, questo modello riesce a percorrere fino a 500 km in autostrada senza mai dover ricaricare. Questi i dati teorici ma nella realtà? Per dimostrare le potenzialità della sua auto, DS ha deciso di sottoporre la sua vettura ad una serie di test di autonomia in Francia, Germania, Spagna ed Italia. I percorsi scelti sono stati effettuati a velocità codice su strade a doppia carreggiata e autostrade, e hanno permesso di valutare le reali prestazioni della vettura in condizioni molto diverse.

DS N°8: I TEST DI AUTONOMIA

La casa automobilistica fa sapere che sono stati scelti quattro percorsi tipici, tutti svolti nel rispetto delle velocità massime consentite in autostrada (in genere da 120 a 130 km/h a seconda del Paese). DS non ha condiviso moltissimi dettagli sulle prove che avrebbero permesso di valutare meglio i test come la temperature, la velocità media ed il percorso effettivamente seguito. Questi sono i risultati ottenuti come comunicati dalla casa automobilistica francese.

Parigi – Lione (Francia): 450 km , stato di carica al 10% e autonomia di 60 km all’arrivo,

Monaco – Coblenza (Germania): 506 km , stato di carica all’arrivo del 10% e 56 km,

Madrid – Denia (Spagna): 470 km , stato di carica finale 20% e 128 km di autonomia residua

Melfi – Nera Montoro (Italia): 450 km , stato di carica al traguardo 28% e 195 km per percorrenza rimanente.

RICARICA

Ricordiamo che la DS N°8 con questa batteria è in grado di ricaricare in corrente continua fino ad una potenza massima di 160 kW. In 10 minuti è possibile recuperare fino a 200 km di percorrenza. Inoltre, grazie al sistema EV Routing è possibile programmare un viaggio includendo anche le necessarie soste per la ricarica.

PREZZO

Quanto costa DS N°8 in Italia? Si parte da 55.800 euro.