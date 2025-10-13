Toyota anticipa la sua visione per la Corolla del futuro al Japan Mobility Show 2025

Come sarà la Corolla del futuro? Questo modello è tra i best seller della casa automobilistica giapponese e al Japan Mobility Show 2025 che prenderà il via a fine mese ne sapremo di più di come evolverà. Infatti, Toyota approfitterà di questo palcoscenico per anticipare la sua idea di come potrebbe essere la Corolla del futuro grazie ad un concept di cui sono state condivise le prime immagini.

UNA NUOVA COROLLA

Da quanto possiamo vedere, il concept presenta un look tutto nuovo, ben differente da quello dell’attuale Corolla. Il fontale appare ridisegnato, con nuovi fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Il concept non ha una griglia vera e propria, ma presenta una piccola presa d’aria nella parte inferiore del paraurti e uno sfogo per l’aria sul cofano alla base del parabrezza. Vista di profilo, il concept della Corolla del futuro presenta forme da berlina. Ricordiamo che l’attuale modello è proposto in diversi stili di carrozzeria in base ai mercati in cui è venduto. Il parafango anteriore sinistro sembra ospitare una presa di ricarica, accanto a un nuovo elemento verticale sotto lo specchietto retrovisore.

Dietro, possiamo osservare la presenza di un piccolo spoiler alla base del lunotto dalla forma spiovente. Sempre dietro, sul portellone si osserva la presenza del lettering “COROLLA". Solo uno studio di design o questo concept evolverà in futuro in un modello di serie? Al Japan Mobility Show 2025 ne sapremo molto di più quando questo concept farà il suo debutto. Gli interni non si vedono e soprattutto non sappiamo nulla sulla motorizzazione.

In ogni caso, Toyota ha anticipato altri concept interessanti che vedremo al salone dedicato alla mobilità. Tra questi, veicoli futuristici e colorati pensati per i bambini, un dispositivo di mobilità che permette alle persone con disabilità di giocare a tennis e tanto altro. L’appuntamento, dunque, è per la fine di ottobre quado ne sapremo molto di più.