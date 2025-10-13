Nuova Toyota RAV4, partono ufficialmente gli ordini in Italia

Toyota ha aperto ufficialmente gli ordini in Italia della nuova RAV4. Qualche giorno fa avevamo anticipato il prezzi della sesta generazione del SUV giapponese. Si tratta di un best seller per Toyota, una vettura che nel corso del tempo è stata venduta in ben 15 milioni di unità in tutto il mondo. L’ultima evoluzione della Toyota RAV4 2025 ha dunque il compito di continuare questa tradizione di grandi successi. Sebbene per vederlo nelle concessionarie bisognerà attendere ancora diversi mesi per vederla, il 23 ottobre il nuovo SUV farà il suo debutto pubblico italiano al Salone dell’Auto e Moto d’Epoca di Bologna. Con l’avvio della commercializzazione, Toyota ha pure comunicato le prime offerte di lancio dedicate al suo nuovo modello.

SOLO MOTORI IBRIDI

Ricapitoliamo brevemente le principali caratteristiche della sesta generazione della Toyota RAV4 2025 che è lunga 4.600 mm, larga 1.855 e alta 1.675, con un passo di 2.690 mm. La casa automobilistica offre anche una versione GR Sport che propone un look più grintoso oltre che una specifica messa a punto dell’assetto. Powertrain solo ibridi. Il SUV sarà innanzitutto proposta in versione Full Hybrid sia con la trazione anteriore e sia con quella integrale grazie alla presenza di un piccolo motore elettrico sull’asse posteriore. Si tratta di un 4 cilindri aspirato da 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido: 183 CV nella versione con trazione anteriore e 191 CV in quella con la trazione integrale. C’è poi la versione ibrida Plug-in. La struttura del powertrain è sempre la stessa ma c’è un motore elettrico più potente. La potenza di sistema arriva a 268 CV nella versione con trazione anteriore o 304 CV in quella con la trazione integrale grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. In elettrico è possibile percorrere circa 100 km grazie alla batteria da 22,7 kWh.

PREZZI: IL LISTINO DELLA NUOVA RAV4

Quanto costa il nuovo SUV giapponese? A diposizione gli allestimenti base (chiamato semplicemente RAV4), Icon, Premium e GR Sport. Si parte da 45.200 euro. Questo il completo listino.

Toyota RAV4: 45.200 euro

45.200 euro Toyota RAV4 AWD-i: 47.700 euro

47.700 euro Toyota RAV4 Icon: 48.700 euro

48.700 euro Toyota RAV4 AWD-i Icon: 51.200 euro

51.200 euro Toyota RAV4 Premium: 52.200 euro

52.200 euro Toyota RAV4 AWD-i Premium: 54.700 euro

54.700 euro Toyota RAV4 GR Sport: 55.700 euro

Nella fase di lancio. nuova RAV4 sarà disponibile per tutte le versioni Hybrid in gamma con un prezzo promozionale a partire da 42.800 euro. Le promozioni finanziarie prevedono rate a partire da 299 euro e canoni a partire da 529 euro per il noleggio a lungo termine all-inclusive. Per questo modello è disponibile anche “Connessa", una particolare polizza danni pensata per RAV4 che si adatta automaticamente al luogo in cui l’auto è parcheggiata. Come funziona?