BMW Serie 2, ecco come potrebbe cambiare: un render immagina il design Neue Klasse

La BMW Serie 2 potrebbe presto cambiare volto. Dopo anni di design controversi, il marchio tedesco sembra pronto a dare alla sua piccola coupé una seconda possibilità, adottando il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse, già introdotto con la iX3. Un render pubblicato dal designer Theottle immagina come potrebbe apparire questa trasformazione, offrendo un assaggio della futura direzione estetica di BMW.

Una coupé in cerca di identità

Negli ultimi anni la Serie 2 sembra aver diviso (e non poco) i suoi primi tifosi. Nonostante le sue prestazioni convincenti, molti critici hanno accusato la vettura di avere proporzioni sbilanciate e linee poco armoniose. “È una coupé che sembra aver perso una discussione con sé stessa”, ironizza ad esempio il designer Theottle, sottolineando come il modello attuale non riesca a incarnare quella bellezza che da sempre distingue le sportive compatte della casa bavarese.

BMW, però, è ormai nel pieno di una rinascita stilistica. L’arrivo della Neue Klasse, una nuova filosofia di design che punta su forme più pulite, proporzioni più equilibrate e un’identità visiva più coerente, promette di ridefinire l’intera gamma. E la Serie 2, seppur non ancora confermata ufficialmente, potrebbe essere una delle prossime beneficiarie.

Il retro prende ispirazione dalla iX3

Secondo Theottle, il punto più debole dell’attuale Serie 2 è il posteriore. Rispetto al modello originale, quello odierno presenta fanali troppo bassi e dalla forma irregolare, che appesantiscono la coda. Nel suo render, il designer ha immaginato la coupé con i gruppi ottici posteriori della iX3, più sottili e orizzontali, capaci di dare maggiore equilibrio e un aspetto più moderno. A completare il look ci sono un paraurti ridisegnato e un nuovo diffusore, elementi che contribuiscono a rendere il retro visivamente più largo e sportivo.

Il frontale adotta la nuova “firma” BMW

Anche l’anteriore non viene risparmiato. Le attuali luci diurne triangolari e le prese d’aria dalla forma insolita sono state sostituite nel render con i fari affilati e le griglie a doppio rene della iX3. Il risultato? Un volto più coerente e maturo, che si integra bene con le proporzioni compatte della Serie 2 senza rinunciare al carattere sportivo.

Quando potremmo vederla?

Diversi modelli basati sulla piattaforma Neue Klasse, tra cui la M3 elettrica e la nuova serie 7, sono già stati avvistati su strada durante i test. Tuttavia, non ci sono ancora immagini di prototipi di una Serie 2 rinnovata, segno che il progetto potrebbe essere ancora nelle fasi preliminari. Per ora, dunque, non esiste una data precisa per il debutto. Ma se BMW decidesse di dare il via libera, la nuova Serie 2 potrebbe arrivare sul mercato entro un paio d’anni, segnando il ritorno di una delle coupé più iconiche della casa tedesca… finalmente con lo stile che merita?