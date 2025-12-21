Nuova Toyota RAV4 vs Nissan Qashqai, sfida tra SUV ibridi giapponesi: confronto e prezzi

La nuova generazione della Toyota RAV4 ha fatto il suo debutto alla fine del mese di maggio e nel corso dei primi mesi del 2026 arriverà finalmente nelle concessionarie italiane. Il nuovo SUV, sempre proposto con motorizzazioni ibride, è tutto nuovo a partire da un look più moderno. Grande passo avanti anche negli interni, con molta più tecnologia. I SUV piacciono molto e questo segmento di mercato è sempre più combattuto. Tra i modelli che la RAV4 dovrà affrontare c’è la Nissan Qashqai, un modello che piace molto e che punta sull’efficienza, soprattutto grazie alla nuova generazione del sistema e-Power.

Andiamo quindi a scoprire più da vicino le caratteristiche di questi due modelli, mettendo quindi a confronto la nuova Toyota RAV4 con la Nissan Qashqai.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Toyota RAV4 misura 4.600 mm lunghezza x 1.855 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.690 mm. Per i bagagli il SUV mette a disposizione 514-749 litri, grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Rispetto al precedente modello, i tecnici giapponesi hanno evoluto il design del SUV. Forme massicce, con il frontale che presenta nuovi fari dotati di una firma luminosa a forma di C. Ridisegnata anche la griglia della RAV4 che presenta inserti esagonali. Rivisto pure il paraurti che si caratterizza per ampie prese d’aria. Toyota offre anche la versione GR Sport per chi cerca maggiore grinta grazie ad un body kit dedicato.

Nissan Qashqai misura 4.425 mm lunghezza x 1.848 mm larghezza x 1.625 mm altezza, con un passo di 2.665 mm. Per trasportare bagagli a disposizione ci sono 455-504 litri a seconda della versione scelta. Questo modello presenta un frontale caratterizzato da fari allungati dalle forme affilate e soprattutto da una griglia composta da decine di elementi tridimensionali di colore nero lucido con dettagli in cromo satinato per gli elementi situati sotto i fari. Si va così a creare un contrasto che riproduce la classica V-Motion dei modelli Nissan.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova RAV4 notiamo subito il salto avanti che ha compiuto il SUV con la nuova generazione. Dietro al volante multifunzione dal nuovo design troviamo il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici dotato di una grafica rinnovata che oltre alle informazioni di marcia mostra quelle del sistema di navigazione. Centralmente sulla plancia è invece stato collocato il display da 12,9 pollici del sistema infotainment con i classici supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Il climatizzatore si può gestire tramite comandi fisici e la dotazione prevede, a seconda degli allestimenti, il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Nuovi rivestimenti migliorano la sensazione di qualità percepita.

Su Nissan Qashqai troviamo il classico ambiente curato tipico di tutti i modelli della casa automobilistica giapponese. Tutto è ben ordinato e ovviamente non manca la tecnologia. Dietro al volante c’è la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display dell’infotainment vero e proprio da 12,3 pollici che può contare ovviamente sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Anche la Qashqai può proporre, in alcuni allestimenti, il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

MOTORI

Toyota RAV4 propone solo powertrain Full Hybrid e Plug-in. Il modello Full Hybrid offre un motore 4 cilindri di 2,5 litri abbinato ad un sistema ibrido, in grado di erogare complessivamente 183 CV. C’è la versione con la trazione integrale da 191 CV grazie alla presenza di una piccola unità elettrica sull’asse posteriore. La trasmissione è affidata al solito e-CVT di Toyota. La Plug-in sarà disponibile per la prima volta anche con la trazione anteriore e una potenza di sistema pari a 268 CV, mentre nella configurazione con un secondo piccolo motore elettrico al posteriore, cioè con la trazione integrale, si sale a 304 CV. Batteria da 22,7 kWh che permette al SUV giapponese di percorrere in modalità solo elettrica circa 100 km.

Passiamo alla Nissan Qashqai che offre anche lei solamente motorizzazioni ibride. C’è innanzitutto un motore 4 cilindri 1.3 mild hybrid proposto nelle versioni da 140 e 158 CV. La prima è abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti, mentre il seconda anche con la trasmissione Xtronic CVT. La variante da 158 CV si può avere pure con la trazione integrale. Il modello con sistema e-Power (qui spieghiamo il suo funzionamento) si caratterizza per un powertrain composto da un motore elettrico che fornisce la trazione e da un motore termico, un 3 cilindri di 1,5 litri con funzione di generatore e quindi non muove le ruote. Powertrain che è stato rinnovato di recente e oltre ad essere più potente, 205 CV, è anche maggiormente efficiente.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota RAV4? Da 45.200 euro per la Full Hybrid. La Plug-in sarà disponibile più avanti nei primi mesi del 2026. Per la Nissan Qashqai il listino attacca da 32.600 euro per la Mild Hybrid. Per la nuova e-Power ci vogliono almeno 38.100 euro.