Il ritorno della Ford Fiesta su base Renault: un render la immagina così

Ford ha da poco messo la parola fine alla carriera della Focus, un modello che nel corso del tempo è stato molto importante. La casa dell’ovale blu sta già guardando al futuro e per il mercato europeo sono in arrivo diverse novità. Sappiamo ad esempio che si sta lavorando ad un nuovo SUV che nel Vecchio Continente potrebbe essere chiamato Bronco proprio come il fuoristrada americano che Ford comunque vende in alcune versioni anche in Europa. A quanto pare, sarà ibrido Plug-in e dovrebbe poggiare sulla piattaforma della Kuga. C’è poi un’ulteriore novità ancora più interessante di cui abbiamo già parlato. Grazie ad un accordo con Renault, Ford potrà sfruttare una piattaforma per auto elettriche del costruttore francese per due modelli. Il primo arriverà nel 2028.

I dettagli al momento sono pochi ma si parla di due vetture di segmento B, correlate con la Renault 5 e la Renault 4. Ford comunque ha garantito che avranno uno stile personale, con un DNA Ford. Ne capiremo di più in futuro ma questa novità ha portato molti a speculare che Ford potrebbe riportare in vita la Fiesta anche se in veste 100% elettrica. Proprio partendo da quanto sappiamo oggi, c’è chi ha provato ad immaginarsi come potrebbe apparire il primo modello “Ford-Renault”, come nel render che vi mostriamo.

SE FOSSE COSÌ?

Il render ovviamente fornisce solamente una prima idea, introducendo un design riconducibile ai modelli di casa Ford. La casa dell’ovale blu ha promesso che la sua vettura elettrica su base Renault avrà un look personale e quindi non dovrebbe essere semplicemente una Renault 5 con alcune modifiche alla parte anteriore. Maggiori somiglianze con il modello francese, invece, dovrebbero esserci a livello della meccanica. I powertrain, infatti, potrebbero essere gli stessi.

Ci sarà modo di scoprilo dato che al 2028 manca ancora davvero molto tempo. Piuttosto si potrebbe discutere del fatto che Ford rischia di arrivare in ritardo con questo nuovo modello dato che le elettriche di segmento B e più accessibili sono un segmento in crescita con diversi nuovi modelli in arrivo già nel 2026 e grazie alla nuova categoria delle E-Car diverse altre case automobilistiche potrebbero essere interessate a proporre un loro modello.