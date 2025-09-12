FIAT Panda 4x4e I Taddeo, elettrica e dual motor

La FIAT Panda 4×4 è una vera icona, un modello che oggi è parte importante della storia della casa automobilistica. Chi ancora ne possiede una, se la tiene ben stretta. I motivi del successo sono stati molti. Piccola e leggera, riusciva ad avventurarsi anche laddove i fuoristrada si fermavano, anche sulla neve. Ancora oggi, in montagna è molto utilizzata per affrontare sentieri “difficili" in virtù delle sue capacità di potersi “arrampicare" praticamente ovunque. Proprio la popolarità di questa vettura l’ha resa nel tempo la base per la realizzazione di versioni speciali e restomod da parte di aziende specializzate. Da Garage Italia Customs arriva adesso un nuovo ed esclusivo progetto che vede protagonista proprio la Panda 4×4 prima serie. Un’azienda agricola umbra aveva la necessità di un mezzo che potesse muoversi senza problemi lungo campi e colline. Il tutto ad emissioni zero. Nasce dunque Panda 4x4e I Taddeo che non è un esercizio di stile in quanto la vettura sarà utilizzata per lavoro.

DOPPIO MOTORE ELETTRICO E TRAZIONE INTEGRALE

Questo progetto è stato portato avanti grazie alla collaborazione con Newtron Group che ha fornito i powertrain elettrici. Garage Italia Customs ha dunque preso una Panda 4×4 prima serie revisionandola completamente. Per l’occasione, la carrozzeria è stata riverniciata con una particolare tinta bronzo satinato, ribattezzata “Terra Umbra" in onore alla nuova “casa" della vettura. Ma le vere novità si trovano sotto alla scocca. Il motore benzina è stato infatti rimosso, così come la trasmissione. Al loro posto troviamo due motori elettrici, uno per asse. In questo moto è possibile disporre della trazione integrale. Non conosciamo le principali specifiche tecniche del powertrain, tranne che è presente una batteria da 18 kWh che secondo l’azienda permette un’autonomia di 120 km. C’è poi una presa Mennekes Type 2 per ricaricare ovunque, dalla colonnina del paese al casale in campagna.



Panda 4x4e I Taddeo è dotata anche di alcuni specifici accessori pensati per l’utilizzo a cui sarà destinata la vettura. Sul tetto troviamo un portapacchi con luci a LED aggiuntive e la ruota di scorta. All’interno dell’abitacolo, invece, sono presenti sedili tubolari rivestiti in tessuto tecnico HITCH, volante in pelle nera ed altri dettagli realizzati appositamente su misura.

PREZZO

Garage Italia Customs non ha voluto comunicare il prezzo di questa sua nuova creazione su base FIAT Panda 4×4. Tuttavia, sul configuratore dell’azienda troviamo che una Panda 4×4 elettrica parte da 45.000 euro, personalizzazioni escluse.