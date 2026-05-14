In auto con i bambini: i 10 errori che i genitori fanno ancora (e che possono diventare pericolosi)

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive aumentano gli spostamenti in auto con i bambini e, di conseguenza, anche gli errori legati all’uso dei seggiolini. Secondo un’indagine di Altroconsumo circa 1 genitore su 3 non utilizza correttamente il sistema di ritenuta: un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale infantile, tema centrale della campagna promossa da Cybex durante il mese di maggio.

1. Tenere i bambini in braccio durante il viaggio

Uno degli errori più gravi e ancora sorprendentemente diffusi è quello di pensare che tenere un bambino in braccio sia una soluzione “sicura” o accettabile per brevi tragitti. In realtà, in caso di incidente anche a bassa velocità, la forza generata dall’impatto è tale che nessun adulto è in grado di trattenere il bambino. Il suo corpo verrebbe proiettato in avanti con conseguenze estremamente pericolose. Oltre a essere una pratica vietata dalla legge, rappresenta una delle principali cause di lesioni evitabili nei piccoli passeggeri.

2. Usare la stessa cintura di sicurezza per adulto e bambino

Capita ancora, soprattutto nei tragitti brevi o improvvisati, che un adulto pensi di “proteggere” il bambino condividendo la stessa cintura. In realtà la cintura di sicurezza è progettata per trattenere una sola persona e funziona correttamente solo se aderisce a un corpo adulto. Condividerla con un bambino non solo ne annulla l’efficacia, ma crea anche punti di pressione pericolosi in caso di frenata o urto.

3. Cinture del seggiolino troppo lente o mal posizionate

Un altro errore molto frequente riguarda la regolazione delle cinture del seggiolino. Se queste non sono ben aderenti al corpo del bambino, la protezione si riduce drasticamente. In caso di impatto, anche pochi centimetri di gioco possono causare movimenti eccessivi del corpo, aumentando il rischio di traumi. È inoltre importante ricordare che, nei mesi freddi, giacche e abiti voluminosi possono creare un falso senso di sicurezza: meglio allacciare il bambino senza giaccone e coprirlo successivamente.

4. Dimenticare il dispositivo antiabbandono

Obbligatorio per legge per i bambini sotto i 4 anni, il dispositivo antiabbandono è spesso sottovalutato o utilizzato in modo scorretto. Questo strumento è progettato per segnalare la presenza del bambino in auto attraverso allarmi sonori e notifiche al telefono del genitore. In caso di mancata risposta, può attivare contatti di emergenza. Non si tratta quindi di un semplice accessorio, ma di un sistema di sicurezza attivo che può prevenire situazioni di estrema pericolosità.

5. Non utilizzare alcun sistema di ritenuta

Nonostante le campagne di sensibilizzazione e gli obblighi di legge, esistono ancora casi in cui i bambini viaggiano senza seggiolino. Questo comportamento è estremamente pericoloso anche a velocità ridotte e può avere conseguenze fatali. Il seggiolino deve essere utilizzato sin dal primo viaggio in auto, scegliendo il modello adeguato a peso, altezza ed età del bambino.

6. Airbag attivo con seggiolino contro il senso di marcia

Quando si posiziona un seggiolino rivolto contro il senso di marcia sul sedile del passeggero, è fondamentale disattivare l’airbag frontale. In caso contrario, l’attivazione dell’airbag potrebbe colpire il seggiolino con una forza eccessiva, mettendo seriamente a rischio la sicurezza del bambino. Anche se la posizione più sicura resta il sedile posteriore, questa configurazione richiede sempre attenzione massima alle impostazioni dell’auto.

7. Uso scorretto del senso di marcia

La normativa R129 stabilisce regole precise: i bambini devono viaggiare contro il senso di marcia almeno fino a 15 mesi e 76 cm di altezza. Tuttavia, molti genitori passano troppo presto alla posizione fronte strada. Questo errore riduce la protezione del collo e della testa in caso di impatto frontale.

8. Installazione errata del seggiolino

Un seggiolino installato male perde gran parte della sua efficacia. Errori comuni includono cinture non tese correttamente, agganci Isofix non completamente inseriti o inclinazioni sbagliate del seggiolino. Anche piccoli errori possono compromettere la stabilità del sistema, ma i sistemi Isofix aiutano a ridurre questo rischio grazie a indicatori visivi che segnalano il corretto aggancio.

9. Utilizzo di seggiolini danneggiati o modificati

Un seggiolino che ha subito urti, modifiche o che presenta parti mancanti non dovrebbe mai essere utilizzato. Anche danni non visibili possono comprometterne la struttura interna. Allo stesso modo, i seggiolini di seconda mano di cui non si conosce la storia rappresentano un rischio concreto. Ogni seggiolino ha inoltre una durata limitata nel tempo e deve essere sostituito secondo le indicazioni del produttore.

10. Utilizzo di un seggiolino non adatto a età, peso o altezza

Ogni fase della crescita richiede un sistema di ritenuta diverso. Utilizzare un seggiolino troppo grande o troppo piccolo significa ridurre drasticamente il livello di protezione. La scelta corretta deve sempre basarsi su parametri precisi come altezza e peso del bambino, seguendo le normative vigenti e le indicazioni dei produttori.

La sicurezza in auto non dipende solo dalla presenza del seggiolino, ma soprattutto dal suo utilizzo corretto. Gli errori più comuni sono spesso legati a distrazione, abitudine o scarsa informazione e campagne di sensibilizzazione come quella promossa da Cybex diventano fondamentali per ricordare che, quando si viaggia con i bambini, ogni dettaglio può fare la differenza.