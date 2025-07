Mancano gli ordini, Cassino in crisi si ferma ancora: preoccupazione per il futuro

A preoccupare non c’è solamente il futuro dello stabilimento di Mirafiori in Italia ma anche quello di Cassino. Stellantis ha infatti comunicato un nuovo stop produttivo che scatterà dal giorno 25 luglio fino al primo di agosto, mentre le attività delle unità di Lastratura e Verniciatura sono già state fermate. Al termine dello stop non si tornerà, però, a lavorare subito visto che inizieranno per tutti le ferie. Questo significa che le attività dell’impianto di Cassino potrebbero rimanere ferme fino a quasi il mese di settembre.

CRISI

Il motivo dello stop? Mancano gli ordini. Ricordiamo che qui oggi sono prodotte le Alfa Romeo Giulia e Stelvio oltre alla Maserati Grecale. I numeri, però, sono molto bassi tanto che oggi si lavora su di una sola linea. Che questa fabbrica si trovi in un momento di crisi è purtroppo oramai molto chiaro. I numeri di produzione che i sindacati avevano condiviso alcune settimane fa sono molto precisi. Nel primo semestre del 2025 sono state prodotte appena 10.500 vetture segnando un pesante -34% rispetto al 2024. La produzione attuale è così suddivisa: 26% Alfa Romeo Giulia, 49% Stelvio e 25% Maserati Grecale, anche in versione full electric.



Il futuro è molto incerto. Qui saranno prodotti i nuovi modelli Alfa Romeo che nasceranno sulla. Tuttavia, come ben sappiamo, la nuova Stelvio è in forte ritardo e se ne riparlerà solamente nel 2026. In questo impianto nel 2027 dovrebbe arrivare anche un inedito modello top di gamma di cui, però, ancora non si sa nulla. I sindacati sono ovviamente in allarme e più volte si sono detti molto preoccupati per il futuro di uno stabilimento giudicato come strategico per le attività di Stellantis.dato che nel 2025 non sono in arrivo nuovi modelli che permetteranno di rilanciare la produzione. Se ne riparlerà quindi solamente il prossimo anno.