Range Rover Sport riceve il servizio SV Bespoke per una personalizzazione illimitata

La personalizzazione è uno degli elementi che vengono sempre più offerti quando si acquista un’automobile nuova. Il desiderio di distinguersi e la volontà di possedere un’auto che rifletta il proprio stile, hanno portato le case automobilistiche a investire maggiormente in questo settore. Da questo punto di vista Land Rover con il suo programma di personalizzazione SV Bespoke ha una proposta votata all’eccellenza che ora è disponibile anche sulla Range Rover Sport.

Dopo il debutto su Range Rover nel 2023, il programma più esclusivo del marchio britannico arriva anche sulla versione più dinamica della gamma. Si tratta della possibilità per i possessori di una Range Rover Sport di accedere a un livello di personalizzazione mai visto prima su questo modello, unendo eleganza, tecnologia e dettagli artigianali pensati per riflettere la personalità del proprietario. Il primo esemplare della nuova filosofia è stato svelato alla Range Rover House di Mykonos, confermando la centralità dell’esperienza Bespoke anche nel segmento dei SUV sportivi.

Come rendere la propria Range Rover Sport davvero unica

Con l’arrivo di, i clienti hanno accesso a un programma completo che consente di configurare il proprio veicolo con finiture su misura sia per gli esterni che per gli interni. La tavolozza colori SV Curated comprende, ma è solo il punto di partenza. Il servizio “Match to Sample”, infatti, permette di replicare pressoché qualsiasi tinta richiesta dal cliente, rendendo ogni SUV un esemplare unico.

Le possibilità di personalizzazione si estendono anche agli interni, dove sono previste oltre 1.500 combinazioni tra materiali, colori e ricami. Tra le opzioni disponibili figurano 15 tinte principali, dalle più classiche alle più audaci, da abbinare a cuciture a contrasto, dettagli grafici, impiallacciature esclusive e materiali pregiati. Gli elementi su misura comprendono anche badge in metallo prezioso forgiati a mano, optional rari come il cofano in carbonio a vista, le pedane personalizzate e i cerchi disegnati appositamente per il programma.

Una delle novità più interessanti riguarda la verniciatura effetto vetro, ora offerta di serie su tutti i modelli SV Bespoke. Grazie a una laccatura più spessa, levigata a mano e lucidata a specchio, la superficie del veicolo acquisisce una profondità visiva e una brillantezza superiori. L’esperienza di configurazione può avvenire presso le esclusive Commissioning Suite, già attive nel Regno Unito, in Europa, Cina, Nord America e Medio Oriente, oppure tramite un servizio virtuale dedicato che consente un’interazione completa con i designer Range Rover anche a distanza.

Nocturne, il primo esemplare SV Bespoke su Range Rover Sport

L’introduzione del servizio SV Bespoke su Range Rover Sport è stata inaugurata con la. Si chiama Nocturne e prende ispirazione dal cielo notturno del Mediterraneo. La verniciatura Indigo Gloss, profonda e cangiante, è il risultato di un processo di rifinitura accurato, concepito per esaltare la silhouette muscolare e slanciata del SUV. Anche gli interni delrispettano l’approccio su misura del programma, combinando materiali pregiati con un’estetica decisa e contemporanea. Ogni elemento è studiato per offrire un’esperienza esclusiva, pensata per chi desidera distinguersi in ogni dettaglio.