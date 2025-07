Ferrari F40 LM da RM Sotheby’s, all'asta un esemplare davvero unico

Durante la prossima Monterey Car Week sarà battuta all’asta una delle Ferrari più rare mai realizzate. Si tratta di una F40 LM, versione da competizione dell’iconica supercar di Maranello, prodotta in appena 19 esemplari da Michelotto – lo storico preparatore padovano che ha collaborato per anni con Ferrari allo sviluppo delle versioni da competizione dei modelli stradali – per partecipare ai campionati IMSA americani e alla serie FIA-GT europea. Questo esemplare è il numero 14 della serie e potrebbe diventare la F40 più costosa al mondo, con una stima di vendita compresa tra 7,2 e 8,5 milioni di euro (tra 8,5 e 9,5 milioni di dollari) secondo la casa d’aste RM Sotheby’s.

Cosa rende così preziosa questa F40

Questa particolare F40 LM è una dellela più estrema tra quelle sviluppate. Monta unche, grazie agli aggiornamenti effettuati da Michelotto, eroga, ben 289 in più rispetto al modello stradale. Il peso complessivo è stato drasticamente ridotto rispetto alla F40 standard , con oltre 300 kg in meno. L’auto raggiunge i 1.050 kg con tutti i fluidi a bordo, rendendola una macchina da corsa pura, pensata per la pista e capace di prestazioni sorprendenti.

Consegnata nuova a un collezionista privato di St. Moritz, la vettura è rimasta nella stessa collezione fino al 2002 per poi essere acquistata e rivenduta più volte, partecipando a numerosi eventi motoristici in Italia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca. In seguito è passata nelle mani di collezionisti con base a Las Vegas, in Germania e in Austria.

Nel 2014 la F40 LM è stata riportata presso Michelotto per un importante intervento di restauro. In quell’occasione sono stati revisionati motore e cambio, mentre la carrozzeria è stata rifinita nel colore originale Rosso Corsa. In vista della prossima vendita all’asta, l’auto è stata nuovamente sottoposta a un accurato intervento di manutenzione. Sono stati sostituiti i serbatoi del carburante, le cinghie della distribuzione e dei servizi, le candele, i filtri e gli pneumatici Michelin Pilot Sport GT Slick S7M, rendendola pronta per tornare in pista o per essere esposta in uno dei più prestigiosi concorsi del mondo.